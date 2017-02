Arcelor torna als beneficis malgrat caure la vendes

13 feb 2017 per SDRCA

J. L. Z. – Valencia | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 11.02.2017

La siderúrgica atribuïx el resultat a les mesures contra les importacions deslleials de la Xina

El grup siderúrgic ArcelorMittal va guanyar 1.669 milions d’euros en 2016, la qual cosa contrasta amb els «números rojos» de l’any anterior en registrar unes pèrdues de 7.457 milions d’euros. En una nota remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valores (CNMV), el líder mundial del sector de l’acer indica que les seues vendes van baixar un 10,6 %, fins als 53.300 milions d’euros).

ArcelorMittal Sagunt, amb una plantilla d’uns 850 treballadors fixos, va concloure 2016 amb un volum d’1,3 milions de tones, quantitat inferior a la prevista.

La caiguda en la demanda d’acer en diversos sectors de la indústria i la construcció d’Espanya ha reduït durant l’any a punt de concloure els plans de producció en diverses fàbriques d’ArcelorMittal. La multinacional que presidix a Espanya Gonzalo Urquijo ha tancat la planta de Zumárraga (Guipúscoa) i ha deixat sota mínims la de Sestao (Biscaia) i aglutina 11 plantes industrials vinculades a les línies de negoci de productes plans, llargs i servicis. A més, la multinacional disposa d’una xarxa de 17 centres de distribució. La plantilla a Espanya ascendix a 9.300 empleats.

El president del consell d’administració i conseller delegat de l’empresa, Lakshmi N. Mittal, assegura que 2016 es va caracteritzar per la millorança de la conjuntura de comprat. I destaca «l’adopció de mesures per part de diversos governs per a fer front a les pràctiques comercials deslleials», en referència a les importacions massives d’acer procedent de la Xina.

Arcelor, segons indica la informació facilitada per la mercantil a la CNMV, seguirà buscant avanços en l’optimització de costos, la cartera de productes i l’augment dels volums de producció en les seues principals plantes.