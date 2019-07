Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de juliol de 2019

Un dels aspectes més controvertits és la definició d’àrab. Aràbia Saudita es considera a si mateixa l’essència del que és ser àrab. Els nord-africans es veuen de vegades discrinats perquè els Sardis és consideren de pura raça.

Els habitants del nord d’Àfrica no són en efecte del tot àabs per quan conviuen amb els amazics o berbers, originaris de la zona. El mateix passa a Egipte amb els coptes (al voltant d’un 10% de la seva població)

La Lliga àrab treu ferro a l’afer perquè inclou 22 països:

Egipte (fundador)

Iraq (fundador

Jordània (fundador)

Líban (fundador)

Aràbia Saudita (fundador)

Síria (fundador)

Iemen (fundador)

Líbia

Sudan

Marroc

Tunísia

Kuwait

Algèria

Emirats àrabs units

Bahrain

Qatar

Oman

Mauritània

Somàlia

Palestina

Djibouti

Comores

Els països africans de la Lliga àrab són Algèria, Comores, Djibouti, Egipte, Líbia, Marroc, Mauritània, Somàlia, Sudan, i Tunísia (prop del 50%)

He sentit dir a algunes persones nord-africanes que estan discriminades per raó de manca de puresa àrab. Tampoc se m’ha escapat de sentir que els països nord-africans no consideren ser africans perquè per a ells Àfrica és l’Àfrica negra

Tinc una anècdota que ejemplifica aquestes consideracions. Una noia es dirigeix de Yaünde a Barcelona fent escala a Casablanca. Poc abans del control marroquí un noi francès li agafa de sobte la mà per anar més de pressa. Faltaven minuts per agafar el vol de Barcelona

La noia primer sorpresa agraeix després el detall de passar per ser la muller del francès. També es poden explicar cosetes sobre Sud-àfrica amb moltressenyes de la convivència real entre blancs i negres perquè per segons què encara hi ha diferències culturals