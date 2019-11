Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de novembre de 2019

Vam estar sopant per preparar el segon concert de música aficana entre que destacava la cantant hispanomarroquina del grup

Vaig recordar les potències afrcanes d’Egipte i el Marroc, La cantant aplaudia aquestes asseveraions, però quan van arribar Kenya, Sud-àfrica i Nigèria es va pansir una mica

Aquesta decepció ve determinada perquè ls països nord-africans se senten com un tot i el món africà s’estén sota la cornisa mediterrània

En efecte, molts nord-africans no se senten africans sinó més aviat àrabs tot incloent minories com els amazics tot salvant les distàncies

Conec per reblar-ho una noia africana amb titulació universitària que, quan li dius africana, Àfrica és més enllà del Sahel on hi comencen a haver-hi negroafricans