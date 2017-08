Ara és l’hora d’estar alerta…!

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 d’agost de 2017

Quina pena deu passar la comunitat musulmana de casa nostra…!

És increïble que es pugui organitzar un comando de 12 degenerats. El que ha passat fins ara no es pot qualificar exactament d’atemptat perquè els fets superen amb escreix la paraula atemptat

Ho podríem definir com a carnisseria ? Carnisseria és poc encara. Potser podríem denominar-ho assassinats en sèrie sense cap mena de vincle entre assassinats i botxins

Com es pot veure, el terror s’ha forjat arreu de Catalunya, no només a Barcelona.

Trigaré dies a tornar a la nostra estimada Rambla, no per covardia sinó per pudor. Com pot haver Caïm matat a Abel una altra vegada ? És senzillament espantós

Com pot ser que uns nois acabats de sortir de l’adolescència ens hagin pogut fer això ? És senzillament la mostra de la barbàrie més absoluta que no hi pot haver persona d’arreu del món que la pugui aplaudir

Com es pot explicar l’assassinat d’innocents ?

Agraeixo vivament als Mossos d’Esquadra aquesta diligència conduïda per la major professionalitat

Com un nen nascut de mare pot arribar a aquest nivell de degeneració ?

Està clar que aquestes persones no mereixen judici ni presó perquè són com aquells maleïts escurçons, unes males bèsties traidores que només han nascut per fer mal

A partir d’avui res no tornarà a ser igual perquè, tot hi haver desmantellat el comando, caldrà que passin dies i anys d’alerta constant pel que pugui ser

Ara som en la pitjor hora perquè és probable rebre alguna resposta, potser algun tsunami. Llops vestits de xais són aquesta gent perquè no arriben a la consideració de persones, són completament uns degenerats