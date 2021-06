Ara, aquí, per l’economia migrant i solidària

Espai Avinyó, 22 de juny de 2021

Com es pot aconseguir un sistema alimentari sostenible i just que tingui en compte les realitats, problemàtiques específiques i els esforços que realitzen, des de l’economia cooperativa, social i solidària, col·lectius de persones migrades i racialitzades a la ciutat? Què han de complir els circuits de producció, distribució i consum de productes per ser considerats sota el segell ‘Alimentació sostenible’? Com es pot influir de manera positiva en la sostenibilitat alimentària i les seves lògiques ecològiques sense perdre de vista la necessitat d’alternatives econòmiques que posin al centre la dignitat de les persones?

En el marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible (Barcelona, 2021), l’Espai Avinyó us proposa un espai d’intercanvi d’experiències per reflexionar sobre com aconseguir un sistema alimentari veritablement just, que no exclogui ningú, i que vetlli per la salut integral de cada persona i de tot el planeta.

La segona edició de la Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa serà el punt de trobada d’iniciatives que posaran, en el context de la sobirania alimentària, les desigualtats socials i econòmiques, estretament relacionades amb els drets o la manca de drets estructurats des de la raça, el gènere, la pobresa i la inseguretat alimentària.

Experiències:

Keras Buti (“fem coses” en romanó), cooperativa de consum, distribució i venda de productes agroecològics i de proximitat, produïts al Parc Agrari del Baix Llobregat de L’Escola Popular.

La Ambulante (Kantina Migrante) projecte autogestionat per Julieta Lara, migrant, mare, creadora i diversa funcional.

Abarka Catèring és una cooperativa sense ànim de lucre d’iniciativa social, impulsat per Khady Drame, Malamine Soly i Cheihk Drame, que neix de la necessitat d’autoorganitzar-se com a persones migrants i racialitzades.

Cooprodom és un projecte dual de cooperatives fundades per dominicans a Europa i a la República Dominicana, per a exportar productes dominicans i serveis múltiples.

Dinamitza:

Cercle de Migracions i Economia Solidària Antiracista.

Col·labora:

Coopolis-Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

Dia: dissabte 26 de juny

Hora: 16 h

Lloc: Can Batlló (Carrer de la Constitució, 25)

Inscripcions: espaiavinyo@bcn.cat