Aquest dijous, nova sessió del Consell de Districte de Sant Martí

Butlletí del Districte Sant Martí, 4 d’octubre de 2021

El 7 d’octubre a la tarda se celebra una nova sessió del Consell de Districte amb la presència de tots els membres a la sala d’actes. Per aquest motiu, i donades les dimensions de l’espai, no podrà haver-hi públic present. El Ple s’emetrà per streaming i es podrà seguir en directe.

Per formular una pregunta o suggeriment caldrà fer-ho de manera telemàtica. Les sol·licituds d’intervenció s’han de tramitar com a màxim 24 hores abans de l’inici de la sessió.

Per videoconferència

Dijous 7 d'octubre

A les 18 h