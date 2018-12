Posted by

L’Aquarius 2 és un vaixell botat el 1977 que és utilitzat des de 2016 per a tasques de salvament marítim.

Entre 1977 i 2008 va ser dels guardacostes alemanys per a l’agència federal alemanya d’agricultura i nutrició amb la comesa de vaixell de protecció de la indústria pesquera amb el nom de Meerkatze en la qual va substituir a un vaixell d’igual nom.

Entre 2009 i 2015 va ser utilitzat com a RS Research Shipping per a tasques d’exploració.

Des de febrer de 2016 l’utilitza SOS Méditerranée i MSF com a vaixell de salvament per a migrants i refugiats que fan la travessia mediterrània en embarcacions improvisades (pasteres) de Líbia a Itàlia, en el context de la crisi dels refugiats a Europa.

El vaixell té capacitat per rescatar entre 200 i 500 migrants. Al juny de 2018 està sent objecte d’atenció internacional, en negar-se Itàlia al fet que atraqués en els seus ports amb 629 migrants a bord i oferir Espanya el port de València.

París carrega contra Itàlia per l’Aquarius (13 de juny de 2018), però València ja té un espai per rebre els migrants (13 de juny de 2018) alhora que des del Govern no es descarta enviar als CIE a part d’aquests immigrants irregulars.

El cas de l’Aquarius és un punt d’inflexió a Europa (14 de juny de 2018). Aquarius és la revolucionària voluntat de complir la llei (15 de juny de 2018)

Un mes de legalitat als nàufrags de l’Aquarius (17 de juny de 2018). El comptador de l’Aquarius (18 de juny de 2018): una benvinguda amb moltes incògnites (18 de juny de 2018)

Acaba l’odissea de l’Aquarius amb la incògnita del futur dels immigrants (18 de juny de 2018): la meitat dels migrants de l’Aquarius volen anar-se’n a França (19 de juny de 2018)

Després de l’Aquarius (20 de juny de 2018), Barcelona i Sète ofereixen refugi a l’Aquarius (14 d’agost de 2018), però Sánchez rebutja per ara acollir de nou l’Aquarius i apunta a França (14 d’agost de 2018)

Catalunya acollirà part de l’Aquarius (15 d’agost de 2018) així com diversos països de la UE acolliran els migrants de l’Aquarius (26 de setembre de 2018) tot i que l’Aquarius plega veles (8 de desembre de 2018)

