Aprèn a elaborar peces amb qualitat professional amb el mòbil !

Gremi d’Editors de Catalunya, 5 de febrer de 2021

El Gremi d’Editors de Catalunya organitza la 2a edició del curs de formació bonificada, “Creació de vídeos professionals amb el mòbil”.

El vídeo és el nou rei d’Internet: el contingut més consumit en smartphones i tauletes. A més, es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. Dominant les aplicacions (apps) i tècniques adients, amb un smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, equiparable a l’obtinguda amb un equip de gravació professional.

Els participants en aquest curs aconseguiran que els seus enregistraments amb el mòbil o la tauleta deixin de semblar amateurs i aprendran a elaborar peces amb qualitat professional, aptes tant per difondre a través de mitjans com per satisfer les necessitats audiovisuals de la seva organització o client.