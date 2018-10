Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 d’octubre de 2018

Sud-àfrica és el país principal de l’Àfrica austral amb una superfície 2,4 cops superior que la d’Espanya, una població superior en un 14% que la d’Espanya, i amb índex de desenvolpament humà un 79% inferior que el d’Espanya

Poc ha canviat la vida als ciutadans des de l’arribada al poder de Nelson Mandela (1994-1999). Durant anys de converses amb el president Frederik Willem de Klerk (1989-1994) al voltant de l’apartheid

Un detallet de com poc ha canviat el país és que els acabaments de webs i correus electrònics continuen essent .za (zuit afrika, en afrikaner). Tot va quedar essencialment igual excepte casos concrets. Una parella blanca i negra podria conviure en un mateix pis

Els governs negres s’han aferrat per crear fortunes entre els negres, donant aire als comerços independentment del color de la pell dels ciutadans sud-africans, com l’actual president actual multimilionari Matamela Cyril Ramaphosa (des de 2017).

És del domini públic saber que hi ha blancs tant o més pobres que d’altres persones d’altres col·lectius: l’educació política perpetua l’apartheid a Sud-àfrica

Poc han arribat fins aquí els problemes derivats per l’índex del 40% d’atur, de gent sense feina, però alhora no tenen cap títol acadèmic. Aquest 40% de persones que no saben fer res va acompanyat de l’entrada al país d’immigrants procedents de països veïns

Molts són moçambiquesos que han rebut atacs de xenofòbia. És una cosa entre vàries. Aquest 40% de persones amb els seus descendents no tinguren cap formació escolar

Un aspecte important és que Sud-àfrica forma part del G20, una deferència dels altres membres. És l’únic representant d’Àfrica en aquest grup de països. Sud-àfrica ha esdevingut la veu d’Àfrica a les més altes instàncies, la qual cosa dóna a Sud-àfrica notícies des del major nivell

Tanmateix, Sud-àfrica té el major índex de delinqüència del món (80.000), primera seguida pels Estats Units d’Amèrica (10.000). la gent del país està acostumada a evitar barris problemàtics

A més de l’apartheid informal, també es mantenen els problemes de corrupció i de convivència, però el camí es fa caminant. Fins fa poc Sud-àfrica era la primera potència africana, però li ha pres el lloc Nigèria al fer un canvi d’inventari

La veu del president Ramaphosa no arriba fins aquí, està gestionant l’herència en què s’ha trobat pel relleu de presidència. L’arc de sant Martí no ha arribat encara a Sud-àfrica, però els seus habitants pretenen que sigui possible: les noves generacions s’ho trobaran