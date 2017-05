Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de maig de 2017

Suposem dos nens petits que, tenint la mateixa edat, han arribat per dos camins diferents al nostre país. Considerem que tots dos pertanyen a la mateixa nació africana

Un va ser adoptat, es diu Jofre Esteràs Montesinos. L’altre va arribar amb els seus pares en una de les tantes rutes, es diu Nicolas Nguema Micha

Tots dos van a la mateixa escola del barri, tots dos són amics. Qui dels dos podrà accedir amb major facilitat a un ofici o professió ?

Hem fet l’enquesta: qui té més números per accedir al mercat laboral serà en Jofre. Deixem a les vostres mans si hi esteu d’acord o no

La integració dels africans en les nostres societats no és només en mans de l’immigrat sinó del seu entorn

Encara que només sigui per pur egoisme, hem de convidar els nouvinguts als nostres espais. Ells faran la resta

Se senten dir versions apocalíptiques del que passarà en l’esdevenidor si aquests infants no han estat admesos als nostres entorns