Antena 3 atorga memòria al cor amb un ‘thriller’ sobre trasplantaments

10 gen 2017 per SDRCA

NÚRIA JUANICO – Barcelona – ARA – 09/01/2017

ESTRENES TELEVISIVES: ‘Pulsaciones’, que combina la intriga i el romanticisme, arriba aquest dimarts a la cadena d’Atresmedia

En el món de la ficció, les persones no només es poden connectar entre elles a través de la tecnologia. Pulsaciones, la nova sèrie d’Antena 3, parteix de la premissa que els humans també poden establir vincles a través dels òrgans trasplantats. Aquesta hipotètica connexió, que no té cap base científica, és el nucli d’un thriller amb tocs de drama que s’estrena aquest dimarts a tres quarts d’onze de la nit. La producció dona per bona la teoria de la memòria del cor, que assegura que aquest òrgan és capaç d’emmagatzemar records i experiències vitals, i es nodreix d’aquesta idea per construir una història d’intrigues i romanticisme.

Ho fa a través de l’Álex, un neurocirurgià prestigiós que se sotmet a una operació de trasplantament de cor i que interpreta Pablo Derqui. El protagonista de Pulsaciones rep l’òrgan del Rodrigo ( Juan Diego Botto), un periodista que estava investigant diverses desaparicions quan va patir un accident de moto i va morir. Després del trasplantament, el metge comença a reviure, en forma de records i de somnis, diversos moments que són desconeguts per a ell, però que van formar part de la vida del Rodrigo. Malgrat el seu escepticisme inicial davant la teoria de la memòria del cor, l’Álex veurà com aquestes experiències el persegueixen en una espiral de malsons, i acabarà acceptant que l’òrgan del donant li està transmetent part del seu passat.

Per desfer-se d’aquestes vivències, el metge haurà de descobrir què va passar amb el periodista els últims dies abans de morir. Al llarg d’aquest viatge misteriós, l’Álex estarà acompanyat de la Lara ( Meritxell Calvo), una jove periodista, i la millor amiga del Rodrigo, que s’esforçarà al màxim per aclarir els fets. Més enllà de provocar una inquietud constant en el neurocirurgià, els records del donant també sacsejaran la seva vida sentimental, ja que se sentirà cada vegada més atret per la Marian ( Íngrid Rubio), la vídua del Rodrigo. L’Álex haurà de gestionar aquest huracà emocional amb la Blanca ( Leonor Watling), la seva dona, que no es creurà la teoria de la memòria del cor i s’omplirà de dubtes davant del comportament estrany del seu marit.

En l’àmbit professional, el protagonista compartirà vivències amb els propietaris de la clínica on treballa, el Lorenzo ( Fernando Sansegundo) i el Carlos ( Javier Lara), i la Gloria ( Ana Marzoa), la directora del centre. El repartiment de la sèrie es completa amb Carolina Lapausa, que encarnarà la confident de l’Álex; Antonio Gil, que serà un inspector de policia, i Alberto Berzal, que es posarà en la pell d’un home perillós i sense sentiments. La història de Pulsaciones es desenvoluparà en 10 episodis i tindrà un final tancat. Dirigida per Emilio Aragón, David Ulloa i David Victori, la sèrie és una producció de Globomedia i s’ha rodat íntegrament en escenaris reals. Així, el vincle entre l’Álex i el Rodrigo prendrà forma en un dels pavellons de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense. Aquest espai ha acollit bona part dels escenaris principals de la sèrie, que es va gravar fa un any i mig.

Una teoria sense base científica

La teoria de la memòria del cor, sobre la qual se sosté la producció, parteix de la idea que aquest òrgan és més poderós que el cervell i que el seu potencial encara s’ha de descobrir. Els defensors d’aquesta hipòtesi, que s’autoanomenen neurocardiòlegs, asseguren que el cor pot prendre decisions independentment del cervell. Les seves afirmacions, però, no tenen cap base científica. De fet, el 2012 la presentadora de TVE Mariló Montero va sembrar controvèrsia quan va plantejar en directe que l’ànima es transmet per la donació d’òrgans, una afirmació per la qual després es va disculpar. En aquella ocasió, nombrosos metges i experts van desmentir públicament Montero i van assegurar que l’únic òrgan amb memòria és el cervell.