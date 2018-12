Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de desembre de 2018

Els rinoceròtids coneguts amb el nom de rinoceronts, són una família de mamífers placentaris del subordre ceratomorfos pertanyent a l’ordre dels perissodàctils

Actualment n’hi ha cinc espècies: el rinoceront blanc i el rinoceront negre a l’Àfrica i el rinoceront de Java, el rinoceront de l’Índia i el rinoceront de Sumatra a Àsia. Segons la classificació d’estat de conservació confeccionada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, les espècies de rinoceronts de Java, Sumatra i negre es troben en perill crític, el de l’Índia està en perill, i el blanc es considera vulnerable

La família dels rinoceronts es caracteritza per la seva gran grandària, sent de les poques espècies considerades com megafauna existents avui dia, juntament amb elefants i hipopòtams; totes les espècies poden sobrepassar com a mínim la tona de pes

Tots són herbívors, i tenen una pell gruixuda i resistent d’entre 1,5 i 5 cm de gruix, formada per capes superposades de col·lagen. Tenen cervells relativament petits per la seva grandària corporal (entre 400 i 600 g)

Els rinoceronts tenen un agut sentit de l’olfacte i una oïda sensible, però vista molt dolenta. La seva esperança de vida màxima és d’uns 60 anys. La longitud del cap i el cos és de 335-420 cm en el rinoceront blanc. El pes pot arribar a 3,6 tones en el rinoceront blanc considerat el segon animal terrestre més gran després de l’elefant

Els rinoceronts tenen una visió escassa tot i que són capaços de distingir una persona immòbil fins uns 30 m de distància. Els ulls estan situats a banda i banda del seu cap. La seva oïda és molt fina, i les orelles són de tipus tubular, movent-se ràpidament en la direcció d’on prové el so. Però el seu sentit més desenvolupat és l’olfacte, la quantitat de teixit olfactiu en el musell supera la mida del cervell

En la cultura euroasiàtica, el rinoceront, més concretament l’Elasmotherium, és segurament l’origen del mite de l’unicorn, un cavall amb una sola banya al mig del front, que en èpoques posteriors es va modificar fins a prendre la forma romàntica amb què s’associa el terme avui dia.

La banya del rinoceront com a remei perquè la característica més evident del rinoceront és la seva banya o banyes, situats sobre el musell i un darrere l’altre en cas que n’hi hagi dos. A diferència d’altres banyes de mamífers, la del rinoceront està composta de queratina i no té un nucli d’os. La banya del rinoceront ha estat emprada durant segles per la medicina xinesa tradicional, així com per a la confecció de mànecs de daga i ornaments al Iemen, Oman i l’Índia.

Un mite molt comú és el d’afirmar que s’empra a la Xina com a afrodisíac. De fet, s’empra en el tractament de febres i convulsions.

Els intents d’aconseguir que es deixi d’emprar com a remei han tingut resultats dispars, ja que molts practicants de la medicina tradicional xinesa consideren que la banya de rinoceront és una substància que salva vides, i de molta millor qualitat que els seus substitutius. No obstant això, la Xina ha signat el tractat CITES

CITES és un dels majors acords existents sobre protecció d’espècies. La participació és voluntària, i els estats que han acordat signar aquest Conveni es coneixen com les parts

Si bé CITES és legalment vinculant amb les parts, no reemplaça les lleis pròpies de cada país. No obstant això dóna unes línies mestres que han de ser respectades per cadascuna de les parts, que han d’adaptar les seves pròpies lleis, per assegurar que CITES serà aplicat a un nivell nacional. El text del Conveni es va aprovar amb la seva signatura pels representants de 80 països, en una trobada a Washington DC, Estats Units, el 3 de març de 1973, i va entrar en vigor l’1 de juliol de de 1975.

Per tal de prevenir la caça furtiva, en algunes zones s’anestesia els rinoceronts i se’ls talla la banya de forma regular. Molts països mantenen magatzems de banyes de rinoceront, retallats legalment o confiscats, que han de ser vigilats curosament

Font: ARA, LA VANGUARDIA, i wikipedia