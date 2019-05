Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de maig de 2019

En l’Islam es recalca la necessitat per creure en Issa (Jesucrist). La festa es fa el 31 de desembre, en les diades de Nadal. Sant Joan Baptista és per a l’Islam el profeta just anterior de Crist

Els àngels anuncien el naixement de Maria als seus pares Joaquim i Anna, de la casa de David. Anna no quedava embarassada per la quan cosa Joaquim se’n va fer penitència en el desert, per tornar amb la seva muller després dels anuncis fets pels àngels a tots dos

Joan Baptista va anunciar la vinguda del Messies en la persona de Jesús, a qui ell mateix va batejar. Fill de Zacaries i Elisabet, una parella sense fills i més enllà de tenir-los, l’arcàngel Gabriel li va anunciar anunciar que tindrien un fill a qui anomenarien Joan

Seria bo fer un esquema amb el parentesc i relacions entre aquestes persones santes. La SDRCA us proposa de fer-ne un taller perquè estem parlant de persones santes que van capgirar el món

Seria bo comparar els Evangelis amb l’Alcorà perquè quedaríem sobtats de les grans coincidències entre els llibres Sagrats. Aquest llibre conté la paraula de Déu (Al·là), revelada pel profeta Muhàmmad per mitjà de l’arcàngel Gabriel.

Muhàmmad (570-632) (La Meca, c. 26 d’abril de 570 – Medina, 8 de juny de 632) va ser el fundador de l’islam. El seu nom complet en llengua àrab és Abū l-Qasim Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn’ Abd al-Muttalib ibn Hasim al-Qurayšī que es catalanitza com «Mahoma»

En la religió musulmana, es considera a Mahoma «l’últim dels profetes» (jātim al-anbiyā), l’últim d’una llarga cadena de missatgers enviats per Déu per actualitzar el seu missatge, entre els predecessors es comptarien Abraham, Moisès i Jesús de Natzaret.

L’Alcorà és el primer llibre escrit en àrab (632)

La Meca (en àrab, [Makkah al-Mukarrama] o simplement [Makkah]) és la principal ciutat de la regió del Hijaz, 5 a l’actual Aràbia Saudita, i una de les més importants de la península d’Aràbia. Està situada a l’oest de la península i té 1.675.368 habitants (cens de 2010), localitzada en una estreta vall, a 277 m sobre el nivell del mar; se situa a 80 km del mar Roig.

El nom complet que porta des de temps musulmans és Makka al-Mukarrama, que significa “Makkah, amb honor”. Ptolemeu, al segle II, es va referir a ella amb el nom de Makoraba, hel·lenització de l’àrab Makkah Harb, o “Meca de Harb” (nom d’una tribu).

Ciutat natal de Mahoma, és la més important de totes les ciutats santes de l’islam, visitada cada any per milions de pelegrins. Abans que Mahoma prediqués l’islam, aquesta era ja per als pagans una ciutat santa, amb diversos llocs d’importància religiosa, entre ells el més important de tots: la Kaaba.

Per als musulmans, el pelegrinatge a la Meca forma part d’un dels aspectes fonamentals de la seva fe, els denominats pilars de l’islam. Cada any, prop de tres milions de pelegrins es dirigeixen a la ciutat santa per realitzar el pelegrinatge major o Hajj durant el mes musulmà de du l-hiyya.

Molts més fan la peregrinació menor o Umrah, que pot realitzar durant tot l’any. Un còmput aproximat dels musulmans que visiten anualment la Meca, arribaria als 13 milions de visitants, sumant el pelegrinatge major i menor. Molt pocs no musulmans han pogut veure els ritus i rituals del Hajj, ja que està totalment prohibida l’entrada de no creients a la Meca ia Medina.

Medina (en àrab, Madina) és una ciutat de l’Aràbia Saudita, a la regió del Hijaz. Encara que la hi sol cridar Medina simplement, per distingir-la s’usen les denominacions Al-Madina al-Munawwara, ‘la Ciutat Lluminosa’), (Madinat an-Nabi, ‘la Ciutat del Profeta’) o Madinat Rasul Allāh, ‘la Ciutat de l’Enviat de Déu’). Abans de l’aparició de l’islam es la coneixia com Yazrib, escrit també com Yathrib o Yatrib). L’entrada a la ciutat està totalment prohibida a persones no musulmanes, com també ho està la Meca. Al conjunt format per aquesta última ciutat i Medina se li crida en àrab Al-Haramayn Ash-Sharifayn, és a dir, “Els Dos Sants Llocs”.

