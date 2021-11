Andreu Mas-Colell, Premi d’Honor Benvingut Talent 2021

Jesús Conte – VII Premis Talent Cambra, 22 de novembre de 2021

El lliurament serà el 27 de novembre en el marc del Talent & Knowledge Congress a Esade-Creàpolis

La Fundació Impulsa Talentum i la Cambra de Comerç de Barcelona han concedit el Premi d’Honor Benvingut Talent a Andreu Mas-Colell, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i exconseller de Universitats, Recerca i Societat de la Informació (2000-2003) i d’Economia i Coneixement (2010-2016).

Aquest catedràtic, que va exercir a les universitats de Harvard i Berkeley, ha estat reconegut per la seva contribució a la recerca a Catalunya i per haver impulsat la creació de centres de recerca en fotònica, genòmica, nanociència, bioenginyeria, biomedicina i química, alguns dels quals són referents a nivell mundial. Actualment presideix el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

El Premi d’Honor Benvingut Talent està destinat a personalitats que donen suport a la competitivitat, la creativitat i el talent català. John Hoffman (Mobile World Congress) i Lucca de Meo (Seat) van rebre el guardó en les edicions anteriors.

El lliurament d’aquest guardó, juntament amb els altres corresponents a la categoria d’Honor, tindrà lloc el proper dissabte 27 de novembre en el marc del Talent & Knowledge Congress organitzat per la Fundació a Esade-Creàpolis.

Els Premis d’Honor Talent Cambra reconeixen a persones amb una trajectòria destacada en valors que beneficien a la societat com el mecenatge, l’humanisme, la ciència i la solidaritat, a personalitats estrangeres que aposten pel talent català i també a catalanes que exerceixen d’ambaixadors de la marca Catalunya.

