Andorra es dóna a conèixer per mitjà de la Biblioteca Digital Mundial

12 gen 2017 per SDRCA

E. O. G. – Andorra la Vella – LA VANGUARDIA – 12 de gener de 2017

L’ARXIU NACIONAL I LA BIBLIOTECA NACIONAL APORTEN UNA DESENA DE DOCUMENTS CLAU PER EXPLICAR LA HISTÒRIA DEL PAÍS AL PROJECTE DEL FONS BIBLIOGRÀFIC DEL CONGRÉS DELS ESTATS UNITS I LA UNESCO, LA BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL

La Biblioteca Digital Mundial (BDM) és un projecte de la Library of Congress (la Biblioteca del Congrés dels Estats Units d’Amèrica, una de les més importants i amb més documents en custòdia) i la Unesco, que pretén donar accés gratuït a documents representatius dels països participants en format multilingüe. L’objectiu final és ajudar a entendre la història i la cultura de tots els països del món.

Andorra hi estava poc representada, per això l’Administració hi ha posat remei. Ho ha fet per mitjà de l’Arxiu Nacional i la Biblioteca Nacional, que han aportat a la BDM deu documents –tots exempts de drets d’autor– que “aporten en conjunt una visió històrica i del desenvolupament d’Andorra”, com destaca la cap de la Biblioteca Nacional i enllaç amb els responsables de la BDM, Júlia Fernández.

Fernández valora positivament el projecte, ja que “dóna visibilitat” al país i contribueix a trencar el desconeixement que es té d’Andorra. “Encara”, es lamenta, “hi ha molta gent arreu del món que es pensa que Andorra és part d’Espanya o de França”. Per això, també es continuarà col·laborant, i ja s’ha elaborat una segona llista amb nous documents per aportar a la BDM.