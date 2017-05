Amunt Àfrica…!

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de maig 2017

Sóc catòlic de naixament i convicció des que tinc ús de raó. Ara podríeu dir que sóc el que vulgueu pensar

No sóc un sant, però m’han volgut santificar sovint. Ho he rebutjat perquè després de la santificació arriba el martiri…

No estic net de culpa… Hi ha pecats que són irreversibles perquè condicionen la vida. Malauradament no puc ser temple del Senyor

També us diré que la vida amb els meus pares ha estat extraordinària. Hi vaig aprendre a ser demòcrata, però no confoneu la meva condició demòcrata amb cap partit del món que dugui aquest apel·latiu

El nostre país està patint des de fa anys una desviació de la seva essència mil·lenaria. Ens hem venut per diners

Encara que no ho sembli continuem sent un país pobre, però tenim l’aparença de rics (nous rics?)

Fent referència a una de grans festes valencianes, les festes de Moros i Cristians, em pregunto com les viuen els musulmans: ¿amb satisfacció o amb menyspreu?

Nosaltres no som aquí per menystenir ningú perquè hi ha petites històries dels nostres africans que fa esborronar de satisfacció. Persones que han trobat a casa nostra un lloc per viure-hi al nostre costat

No els podem deixar de banda, sobretot en benefici del nostre mal destre benefici. Cal que hi hagi una plena convivència entre tots

No pot ser que els nostres africans vulguin passar desapercebuts per refugiar-se únicament amb els valors de la seva terra nadiua. Noens podem permetre perquè cal conèixer-los i fer-ne aflorar les seves esquisides essències

Tampoc cal no pensar només en present sinóen futur perquè aquest inclou el passat

Quin destí s’ofereix als seus fills ? Hauran adquirit prou valors nostres perquè, quan siguin grans, no puguin ser aixafats com un tomàquet de tomatina valenciana?

Tinc la plana convicció que, encara que alguns pocs, lluitarem per l’Àfrica i els africans…!