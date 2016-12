Amri, un jove tunecí que va arribar en pastera a Lampedusa

23 des 2016 per SDRCA

Efa – Berlín – foto EFE | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 23.12.2016

Atemptat terrorista a Berlín: El sospitós de l’atac al mercat ambulant de Berlín va ser condemnat per la justícia italiana a quatre anys de presó per diversos delictes

Nour Al Houda, mare d’Anis Amri, amb una foto del seu fill.

La vida d’Anis (Ben) Amri, el tunecí de 25 anys que presumptament va cometre l’atemptat de Berlín, és un reguero de delictes, seguiments policials i intents d’expulsió que revela llacunes en la lluita antiterrorista i en la cooperació internacional.

Este és la imatge que conformen les informacions publicades sobre un jove que, segons l’orde de detenció europea de la Fiscalia Federal alemanya, mesura 1,78 centímetres, pesa 75 quilos, té ulls marrons i pèl moreno, i “pot ser violent i anar armat”.

Amri va nàixer un 22 de desembre de 1992 en Kairuán, una ciutat del nord de Tunísia d’uns 160.000 habitants, en el si d’una família nombrosa amb nou fills, cinc xiques i quatre xics, segons el diari “Bild”.

En 2011, poc després que esclatara la revolució a Tunísia que va donar lloc a la primavera àrab, va abandonar el país, va creuar el Mediterrani en una pastera per a arribar a la illa de Lampedusa, a Sicília, segons publiquen mitjos italians.

Al febrer d’eixe any va ser allotjat en un centre de menors de Catania, perquè va al·legar que tenia 17 anys a pesar que ja comptava amb 18, i se li va inscriure en un col·legi, fins que se’n va descobrir l’engany.

Amb prou faenes cinc mesos més tard, el 23 de juliol, va ser detingut acusat d’haver incendiat el centre d’acolliment en el qual residia i per altres delictes com a robatori, amenaces i agressió.

Amri va ser condemnat per la justícia italiana a quatre anys de presó, que va complir íntegrament en la presó d’Ucciardone, a Palerm, la capital de Sicília, on podria haver entrat ja en contacte amb islamistes.

Al final de la seua condemna se’n va decretar la seua expulsió, però no va arribar a ser deportat a Tunísia: va desaparéixer mentre el procés burocràtic romania embossat per la falta de cooperació de les autoritats del seu país.

Les autoritats alemanyes han confirmat que al juliol de 2015 va entrar en el país a través de l’estat de Baden-Württemberg, en el sud-oest, quan començava a augmentar el flux de refugiats que arribava al país. Va sol·licitar asil, però la seua petició va ser denegada el passat mes de juny.

Falta de cooperació de Tunísia

En eixe mateix moment es va iniciar el seu procés d’expulsió d’Alemanya, però tampoc va poder dur-se a terme per la falta de cooperació de Tunísia, que va rebatre durant un temps que fóra nacional seu i no va enviar els documentació necessària fins a l’endemà passat de l’atemptat.

L’orde de detenció europea revela que ha usat fins a sis identitats diferents, amb tres noms de pila diferents, cinc cognoms, cinc dates de naixement i tres nacionalitats (tunecïna, egípcia i libanesa).

Dos imatges de les fitxes policials d’Amri

Al febrer d’enguany es va traslladar a Berlín, on va residir la major part del temps fins al dia de l’atac, encara que en diverses ocasions va viatjar a Renania del Nord-Westfàlia, on va entrar en contacte amb cercles salafistes, segons mig alemanys.

Els seus moviments van ser detectats per diversos servicis secrets alemanys, va informar el responsable d’Interior de Renania del Nord-Westfàlia, Ralf Jäger, que van arribar a classificar-ho com a “perillós”, etiqueta que tenen 549 persones en un país de més de 80 milions d’habitants.

Vigilat per la Policia

Les autoritats de Berlín ho van vigilar entre març i setembre d’enguany en témer que pretenguera cometre un robatori per a comprar armes automàtiques i, presumptament, perpetrar després un atemptat, però l’operatiu es va tancar al no trobar-se proves que sustentaren les acusacions.

Les forces de seguretat van punxar les seues comunicacions i, segons “Der Spiegel”, el jove va arribar a oferir-se com a terrorista suïcida, però eren missatges en clau, per la qual cosa no constituïen prova suficient per a detindre-ho.

L’última comunicació entre les forces antiterroristes alemanys en relació amb Amri va tindre lloc este novembre, segons Jäger.

Segons informa el diari “The New York Times”, estava inclòs en una llista de persones que tenien prohibit volar als EUA i la intel·ligència nord-americana tenia constància que havia buscat en internet com fabricar bombes i que s’havia comunicat amb l’Estat Islàmic (EI) almenys en una ocasió.

Fa dos setmanes va contactar per última vegada a través de Facebook amb el seu germà Walid, que seguix a Tunísia i amb el qual de tant en tant creuava alguna frase, segons “Bild”.

L’últim que se sap d’Amri és que en la cabina del camió que va irrompre en el mercat ambulant nadalenc de Berlín, el que va matar dotze persones i va ferir unes 50 el passat dia 19, es va trobar un document alemany amb el seu nom i les seues empremtes dactilars.