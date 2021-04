Butlletí del Districte Sant Martí, 1 d’abril de 2021

Aquesta setmana han començat els treballs de senyalització de les 4.338 noves places d’ús preferent per a residents. El veïnat de la Verneda i la Pau tindrà prioritat per aparcar a la calçada en l’àmbit situat entre la rambla de Prim, carrer de Jaume Brossa, passeig de la Verneda, carrer d’Extremadura i la Gran Via. També hi haurà 1.256 noves places d’àrea Motos i 145 noves places d’àrea DUM. Totes s’activaran el 31 de maig.