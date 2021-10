Amplia les fronteres de la teva empresa a la Setmana de la Internacionalització

Posted by

ACCIÓ informa, 6 d’octubre de 2021

El comerç exterior és un dels grans motors de creixement de l’economia. Després de l’aturada provocada per la pandèmia i de la nova realitat global, les empreses catalanes han demostrat que és possible créixer en un sector exterior cada vegada més complex.

Durant la Setmana de la Internacionalització, del 18 al 22 d’octubre, empreses i experts et donaran les claus per seguir sent competitiu a l’exterior i les grans oportunitats de negoci internacional.

Sessió inaugural. Els grans reptes internacionals de l’empresa catalana

Aquests dies, a més, també podràs participar en quatre seminaris temàtics de sectors i països que no deixen d’evolucionar i que no et deixaran indiferent. Tria el teu!

A més, podràs reunir-te amb els directors de les Oficines Exteriors i consultors experts per conèixer noves oportunitats de negoci, definir la teva estratègia digital i resoldre dubtes sobre barreres internacionals.

Reuneix-te amb experts i comença a fer negoci a l’exterior

Fes del comerç exterior el teu gran motor de creixement, participa a la Setmana de la Internacionalització!