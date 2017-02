Amígdales fora: solament en casos explicats

11 feb 2017 per SDRCA

Levante-Emv – Valencia | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 09.02.2017

Sanitat: Els especialistes solament recomanen l’extirpació quan hi ha infeccions recurrents o apnea obstructiva del somni

Els anys en els quals tota inflamació d’amígdales acabava passant pel quiròfan van passar fa temps. Els experts indiquen cada vegada menys l’extirpació en els casos d’amigdalitis infantils ja que s’entén que mantindre estes glàndules preserva el desenvolupament del sistema immunològic i d’anticossos en els xiquets. Hui en dia, l’operació d’amígdales en els més menuts es delimita a casos molt específics: quan hi ha infeccions recurrents de gola o quan existisca apnea obstructiva del somni.

En el primer dels casos, el xiquet ha d’haver tingut almenys sis infeccions al llarg d’un any durant dos anys consecutius. En el segon cas, es tracta de l’obstrucció de la via aèria durant el somni que condiciona una disminució de la ventilació, amb parades de la respiració mentre es dorm i somnolència durant el dia. En la majoria dels casos, no obstant això, les infeccions són lleus i no requerixen més que el tractament dels símptomes amb calmants per al dolor, abundant hidratació amb líquids a temperatura ambiente, gargarismos amb antisèptics suaus o tractament antibiòtic si la inflamació està provocada per un bacteri i no per un virus.

Per a oferir més informació als pares referent a com actuar quan apareixen els primers símptomes, l’Hospital de Manises ha elaborat una guia destinada a pares i mares perquè siguen capaces d’identificar els signes d’alarma en este problema de salut. Així, els especialistes de l’hospital expliquen que és molt comú que els xiquets, sobretot els menors de tres anys, patisquen angines, alguna cosa que no ha de preocupar als pares ja que, tal com diu l’otorrinolaringóloga Begoña Beaus, el fet que els xiquets “patisquen este tipus d’infeccions sense excessiva gravetat, no és solament alguna cosa normal, sinó que contribuïx a generar les defenses necessàries perquè li protegisquen la resta de la vida”.

En tot cas, l’especialista recomana respectar el calendari de vacunes i seguir les indicacions de tractament “que ens mane el nostre pediatre”. Les angines es donen especialment en xiquets menors de 3 anys. A partir d’esta edat, els episodis d’infeccions deuen disminuir, en el cas contrari, cal acudir a un especialista perquè determine si requerix d’un tractament especial.

Signes d’alarma

Este tipus de dolències també solen presentar algunes dificultats respiratòries que provoquen que els xiquets ronquen a les nits. L’especialista de l’Hospital de Manises, alerta que un “cert grau de soroll” durant el somni pot considerar-se “normal, si tenim en compte que la via respiratòria és més estreta i la quantitat de moc major que en els adults, per la qual cosa, si no és alguna cosa molt exagerat, no tenim perquè alertar-nos”. En el cas que la dificultat respiratòria siga sorollosa i permanent cal informar-ho al pediatre ja que pot derivar en apnea obstructiva del somni. De fet, és convenient gravar al xiquet durant el somni perquè l’especialista puga fer una valoració de si la respiració del xiquet suposa un risc per a la seua salut.

També és molt probable que, a causa de les alteracions en les amígdales, els pares detecten que el seu fill no sent bé i, per tant, es preocupen. Beaus aconsella que si l’afectació de l’oïda “no és freqüent i es resol totalment després de passar el catarro, esta disminució de l’oïda no afectarà al desenvolupament del llenguatge i a l’aprenentatge del xiquet. Si creiem que el problema persistix, cal consultar a l’especialista perquè determine les causes i descarte problemes de sordera permanent i alteracions de desenvolupament psicomotor”. En tots dos casos els especialistes determinaran el tractament adequat i si està indicada la tècnica quirúrgica. L’Hospital de Manises va realitzar l’any passat 102 intervencions quirúrgiques per amigdalitis.