AMICS & AMIGUES

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de juny de 2019

No he trobat millor amic que Jesús de Natzaret així com Maria, la mare de Jesús. Els meus sants preferit hi ha sant Josep, sant Pere, i sant Iganasi de Loyola. Tots se centren en el rigor

Sant Josep va fer de pare de Jesús en un moment difícil. No puc oblidar quan sant Pere talla l’orella d’un soldat per protegir el seu Mestre. Sant Ignasi és tota un missió, fer estudiar com a arma de l’estabilitat mística

Sóc molt amic de la Verge Maria i de Maria Magdalena i de totes les santes i sants de les nostres vides.

Sóc molt amic de l’algerià Salim, del senegalès Bouba, de l’equatoguineà Edmundo, del congolès Jean Bosco,… Sóc molt amic de la tunisiana Semià, de la camerunesa Marie Rose, de la senegalesa Pauline, de l’equatoguineana Socorro,… Sóc molt amic dels meus veïns Jordi, Toni, Francesc, Montse, Josep Maria, del Josep,

Allunyeu-nos del dimoni, de la carn, i del món… Us asseguro que el dimoni existeix, és com un èter que va penetrant de mica en mica, però, quan en tingueu seguretat, només bufeu perquè és molt covard

Jesús és la vida, però el dimoni és la mort. Lluiteu per Àfrica, lluiteu pels nostres avant-passats

Ajudeu-nos en el nostre projecte “BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA”, però també en el projecte de revalorització de burilles, el rebuig del tabac