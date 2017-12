Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de desembre de 2017

El cens de creients musulmans s’eleva a casa nostra a unes 550 mil persones. Hi ha diverses fonts de musulmans, les més importants són els magribins, els paquistanesos, els negroafricans de l’Àfrica occidental, i els conversos

Aquesta dada correspon a un 7% de la població catalana segons el Codi Civil Català

La política del Col·legi de Periodistes de Barcelona ha tingut èxit perquè ha impedit que es criminalitzessin orígens o confessions, sense esmentar mai la procedència ni el nom dels suposats delinqüents

Avui dia es poden veure persones passejant per la ciutat amb tota naturalitat independentment de la seva indumentària o característiques racials

Hi ha de tota manera grups o entitats pròpies de casa nostra que encara són refractaris a la seva presència. No parlo de grups anònims sinó d’estaments o entitats que són a disgust per la seva presència

No s’arreglen els casos ignorant l’altre sinó que és necessària la trobada per establir vincles en comú

Tanmateix hi ha centres com l’IEMed (Institut d’Estudis de la Mediterrània, Barcelona) que busquen la cohesió social des de diferents punts de vista

L’IEMed va proposar en públic davant el màxim representant dels musulmans que l’islam a casa nostra utilitzés el ritu d’Alzira en les seves pregàries. El màxim representant va assentir davant d’aquesta demanda

Va ser aleshores que aquest representant va demanar que es deixés de parlar d’integració perquè segons el seu criteri els nostres musulmans ja estan integrats