Almenys sis morts en un atac contra una mesquita al Quebec

4 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – CIUTAT DE QUEBEC – foto ANDRÉ PICHETE / EFE – EL PUNT AVUI+ – 31 gener 2017

POLÍTICA: Dos atacants atempten contra un temple musulmà a la capital de la província canadenca

Trudeau va llançar dissabte un missatge de suport a l’acollida de refugiats “independentment de la seva fe”

Vehicles policials davant del centre islàmic on diumenge va tenir lloc l’atemptat, ahir a la ciutat de Quebec

Amb un tarannà distant al del nou president nord-americà, Donald Trump, el cap de govern canadenc, Justin Trudeau, va qualificar un atac comès diumenge a la nit en una mesquita de la ciutat de Quebec, saldat amb sis morts i vuit ferits, d’“atemptat terrorista dirigit contra els musulmans”.

L’atac contra el temple musulmà del barri de Sainte-Foy va ser perpetrat per dos encaputxats, detinguts una estona després. Ahir se n’investigaven els detalls, però el primer ministre canadenc no es va poder estar de dir que “és descoratjador veure aquesta violència sense sentit”.

“La diversitat és la nostra fortalesa, i la tolerància religiosa és un valor que nosaltres, com a canadencs, valorem profundament”, va recordar Trudeau. “Els canadencs musulmans són una part important de la fàbrica nacional i aquests actes sense sentit no tenen lloc en les nostres comunitats i ciutats ni en el nostre país”, hi afegia. Minuts abans, el primer ministre del Quebec, Philippe Couillard, havia parlat també d’“acte terrorista” després del tiroteig. “Després d’aquesta acció, he demanat a l’Assemblea Nacional del Quebec que la nostra bandera onegi a mitja asta”, va indicar en un missatge a Twitter, amb l’etiqueta #tousunis (‘tots units’, en francès).

La policia quebequesa va dir tres hores després de l’inici de l’atac que la situació estava “sota control” després del tiroteig i va recalcar que el lloc dels fets havia estat assegurat i que els ocupants n’havien estat evacuats. A l’interior de la mesquita, hi havia desenes de persones en el moment del tiroteig i 39 en van sortir il·leses. Les víctimes mortals són persones d’entre 35 i 70 anys. En el moment de l’atac, els homes estaven resant a la part baixa de la mesquita i les dones i els nens, a la primera planta.

La policia va arrestar els dos sospitosos, un dels quals després d’una persecució que va acabar a prop de la zona de l’Île d’Orléans de la ciutat de Quebec. Els dos sospitosos detinguts serien estudiants de la Universitat de Laval i un d’ells, probablement d’origen marroquí. Un testimoni dels fets va explicar a la cadena de televisió canadenca CBC que els dos autors de l’atemptat havien entrat encaputxats a la mesquita. “Em va semblar que tenien accent quebequès”, va apuntar, i van començar a disparar mentre cridaven “Al·là és gran”.

País d’acollida

Desmarcant-se de les restrictives polítiques migratòries de la nova era Trump als Estats Units, Trudeau havia expressat dissabte un missatge d’unitat i va prometre acollir refugiats “independentment de la seva fe”. Consternats i amb ràbia, milers de musulmans canadencs ahir no s’ho acabaven de creure, tot i que en un país d’acollida i tolerant com el Canadà hi havia hagut algunes accions com ara el llançament de sang de porc contra mesquites i pintades d’odi contra els immigrants, però atemptats com el de diumenge eren fins ara inèdits en aquest país nord-americà.

Grups de la ultradreta de la província canadenca, als quals es podria atribuir l’autoria de l’atac, se’n van desmarcar ahir afirmant que no consideren la violència una via per aconseguir “el renaixement identitari del Quebec”. Molts altres països van condemnar l’acció i en alguns com ara Holanda les mesquites van tancar les portes durant el temps d’oració com a mesura de seguretat.