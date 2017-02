Almenys 39 morts a Mogadiscio en esclatar un camió

20 feb 2017 per SDRCA

AGÈNCIES – SOMÀLIA – EL PUNT AVUI+ – 20 febrer 2017

POLÍTICA: Almenys 39 persones van morir i 50 van resultar ferides, ahir, en explotar un camió bomba en un abarrotat mercat de la capital de Somàlia, Mogadiscio, segons va confirmar un portaveu del govern del país africà. L’atemptat va tenir lloc al mercat de Kawo-Godey, al barri de Wadajir.

Segons els testimonis, entre els morts hi havia nens i almenys 10 dones. L’explosió va provocar el col·lapse d’uns quants edificis i diversos incendis. No obstant això, el mercat podria no haver estat el veritable objectiu de l’atemptat, ja que el camió va esclatar en moviment, cosa que indica que podria haver tingut com a objectiu el centre de la ciutat, on es troben les principals seus del govern. De moment, cap grup se n’ha atribuït l’autoria, però se sospita de l’organització terrorista Al-Shabaab.