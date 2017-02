Almenys 36 ferits en el salt d’uns 500 immigrants a la tanca de Ceuta

28 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – ESTAT ESPANYOL – foto EFE – EL PUNT AVUI+ – 18 febrer 2017

POLÍTICA: Un immigrant subsaharià , ferit ahir en l’intent de creuar la frontera entre el Marroc i Espanya, a Ceuta

Almenys 36 persones —11 membres de la Guàrdia Civil i 25 immigrants— van resultar ferides ahir a la matinada en l’entrada més important de sensepapers a l’Estat espanyol a través de la tanca de Ceuta. Dos d’ells, de procedència subsahariana, van haver de ser ingressats a l’Hospital Universitari de Ceuta. La majoria de lesions els les van provocar els filferros i els forcejaments amb la gendarmeria marroquina, a excepció del cas d’un immigrant que va caure des de dalt del filat. En total, segons dades del govern espanyol, 496 de les prop de 800 persones que van escalar la tanca, cap a les sis del matí, van tenir èxit en l’intent. El govern de Rabat va explicar que la policia marroquina havia aturat l’entrada d’uns 250 emigrants, però no va esmentar el mig miler que no va poder contenir.

La Creu Roja va atendre els immigrants que havien creuat el pas, i Amnistia Internacional va exigir a l’Estat que els oferís atenció mèdica immediata i els facilités el procediment per sol·licitar asil si així ho demanaven. Per la seva banda, els responsables del centre d’estada temporal d’immigrants (CETI) es van afanyar a habilitar diversos espais per acollir tothom, ja que dimecres passat el centre superava en cent persones la capacitat permesa.

El secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto, va atribuir la tèbia resposta de la Guàrdia Civil a Ceuta a causa de la mobilització d’efectius als ports del sud d’Espanya amb motiu de la vaga dels estibadors convocada per a la setmana que ve. L’alt funcionari va dir també que s’estudiarà l’ús de drons per millorar la vigilància fronterera.