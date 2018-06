Alma mater

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de juny de 2018

Ho deia una dona molt abans de morir: “espero deixar aquest món tal com el vaig trobar”. Va morir fa vint anys. Ho va deixar tot com ho va trobar ?

Mirant-ho en retrospectiva, va deixar en efecte aquest món tal com l’havia trobat, però, amb la naixent indústria de les telecos, s’ha revolucionat tot el món. A tots els continents ha arribat el mòbil, Àfrica inclosa perquè allí és molt necesari

Han sortit intents per encarar aquesta situació com no donar al visat a dos nois congolesos que volien intervenir al Mobile alternatiu de Barcelona

El món avança, però el temps ho aplana tot. És el món de les telecomunicacions on hi participa també el Marroc amb intencions civils i militars al llançar un satèl·lit. És la socialització de les tecnologies

El que ahir era nou, ara és vell, una combinació de màrqueting i de tecnologia. A quines butxaques van a parar les vendes de mòbils ?

Ho podem determinar des de l’aparició a nivell popular de la tecnologia informàtica, diguem a inicis dels 80. Han passat uns quants anys quan a hores d’ara els ordinadors són d’allò més comú per a totes les butxaques, però la revolució la va crear Internet que tant necessita un ordinador o un mòbil

No hi ha indústria que no tingui correu electrònic, la qual cosa facilita d’una forma molt instantània l’enviament de documents a milers de km de distància

S’ha acabat Correus ? Encara no perquè cada dia es trameten cartes fins a la bústia postal. Tot és un poti-poti, però els més beneficiats han estat els més pobres

Tanmateix, en essència, ha quedat tot igual perquè rics i pobres continuen mantenint el seu status