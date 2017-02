Alien

Marie Tillman se quedó viuda en el 2004.

Pat Tillman había muerto en Afganistán. Tenía 27 años. Para entonces, había hecho de todo. Había sido una estrella del fútbol americano, con un contrato de 3,6 millones de euros con los Arizona Cardinals. Y luego se había ido a la guerra de Afganistán. Lo había hecho motivado por el 11-S.

“Tras los acontecimientos del 11-S, he llegado a ver lo vacío e insignificante que es mi papel en este mundo (…) Estoy convencido de que una nueva orientación hará, al final, que mi vida sea más plena, rica y valiosa”.

Eso escribió al alistarse.

En el 2004, fue víctima del fuego amigo.

Fuego amigo, un eufemismo: se refiere a las balas de las tropas estadounidenses. Un error. Un accidente.

El lunes, una semana antes de la Super Bowl, Marie Tillman cargaba contra la política migratoria de Donald Trump. En Facebook, escribió:

“Este no es el país con el que mi marido soñaba. No es el país al que servía. Ni por el que murió”.

Ayer, en los pasillos del diario, hubo un notable debate a cuenta de Mo Farah (33).

Aunque nació en Mogadiscio (Somalia), Sir Mo Farah alcanzó Londres a sus ocho años. Corría 1991. La gente de Mohamed Farah Aidid, el señor de la guerra, arrasaba Somalia. Mo Farah logró el estatuto de refugiado. Renunció a la nacionalidad somalí. Tendría su pasaporte británico.

El talento le convirtió en una leyenda.

Logró el oro en los 5.000 y los 10.000 m de Londres 2012, y repitió la hazaña el verano pasado, en Río. Sir Mo Farah es Caballero de la Orden británica desde el 1 de enero. Le condecoró la reina Isabel II.

Para entonces, ya vivía en Portland (Oregon). Lleva allí seis años. Anda cerca de Alberto Salazar, icono del maratón en los años ochenta, hoy su entrenador. Sir Mo Farah tiene cuatro hijos en Portland. Hace tres semanas se fue a Etiopía, a entrenarse en las alturas de Adis Abeba. Cuando supo que Trump había cerrado las puertas a los ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia, Sudán, Yemen y Somalia durante 90 días, Sir Mo Farah saltó en las redes sociales:

“El 1 de enero, su majestad la Reina me ordenó Caballero de la Orden. El 27 de enero, el presidente Donald Trump me hizo sentir como un alien”.

¿Qué es un alien? ¿Un extraterrestre? ¿Un cuerpo extraño? Farah venía a decir que se sentía como alguien de otro lugar.

“He logrado medallas para Gran Bretaña. Mi historia es un ejemplo de qué es lo puede ocurrir cuando te apoyas en políticas de comprensión y compasión, no en otras de odio y aislamiento. Me duele tener que decirle a mis hijos que tal vez su padre no pueda volver a casa”, añadió.

El Foreign Office británico se puso en movimiento. Ayer, confirmaba que Farah no tendrá problemas. Regresará a Portland cuando lo desee.

Pero su historia llevó el debate al ámbito deportivo. Abdi Abdiraman, fondista estadounidense de origen somalí, se halla en un estatus similar. La NBA ha llamado al Departamento de Estado estadounidense porque necesita que le “clarifiquen” la situación de Luol Deng, estrella de Los Angeles Lakers, nacido en Sudán y nacionalizado británico. Meisam Rafiei, taekwondoka de origen iraní con pasaporte islandés, fue retenido en Las Vegas y devuelto a Reikiavik. Pretendía participar en el Campeonato estadounidense de Taekwondo, que arrancaba hoy.

Michael Bradley, capitán de la selección estadounidense de fútbol, escribió ayer:

“Cuando Trump fue elegido, yo sólo esperaba que el presidente Trump fuera distinto al candidato Trump; que la retórica xenófoba, misógina y narcisista fuera reemplazada por una postura más humilde y mesurada para liderar nuestro país. Es evidente que estaba equivocado”

Hablaba en representación de la Major League Soccer (MLS).

El 13 de septiembre, la familia olímpica vota. Ese día, se decidirá la sede de los Juegos del 2024. Budapest y París se enfrentan a Los Ángeles. Hay quien anuncia que Donald Trump acudirá a la votación.

Si Los Ángeles monta los Juegos del 2024, un puñado de países podría verse vetado.

Vaya galimatías.