Algèria, Cuba i l’Iran, bons destins per a l’exportació

4 gen 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – foto QUIM PUIG / ARXIU – EL PUNT AVUI+ – 4 gener 2017

ECONOMIA: Les vendes als tres països van a l’alça i es multipliquen per cinc en dues dècades

Grues treballant en una terminal de contenidors del Port de Barcelona

Les exportacions catalanes a Algèria, Cuba i l’Iran s’han multiplicat per cinc els últims vint anys i han passat dels 269 milions d’euros que s’hi facturaven el 1995 a prop de 1.400 milions el 2015. Són dades aportades ahir per la Cambra de Comerç de Barcelona, que té previst organitzar diverses missions comercials a aquests països al llarg del 2017.

El pes dels negocis fets en els tres estats esmentats respecte al total també ha crescut en termes relatius i gairebé s’ha duplicat, fins al 2,2% actual, un percentatge relativament modest, però gens menyspreable, sobretot tenint en compte la puixança de l’interès d’aquests territoris, que es demostra en el creixement del nombre de les empreses catalanes que hi exporten i que en els últims quinze anys ha augmentat un 71%.

De tots ells, Algèria és el que registra un major nombre d’empreses catalanes que hi fan negoci i també on més ha crescut aquesta presència, perquè ha passat de 925 companyies l’any 2000 a 1.603 el 2015. Segons la Cambra, es tracta d’un país ric en recursos naturals, molt vinculat al sector petrolier i gasista, però amb una indústria amb poc protagonisme que ofereix potencial per als sectors de l’alimentació, l’hostaleria o la construcció, entre altres.

A Cuba, els canvis polítics i econòmics han provocat una lleugera obertura internacional de l’economia de l’illa, cosa que també ha repercutit positivament en la presència d’empreses catalanes, que han passat de 799 a 1.032 durant el mateix període.

A parer de la Cambra, el progrés en les relacions comercials amb Cuba és “irreversible” i, a més de la penetració de les grans empreses, “pot ser una bona oportunitat per a la internacionalització de les petites i mitjanes que estiguin preparades per fer el salt a l’exportació.

Finalment, el nombre d’empreses exportadores a l’Iran s’ha triplicat en quinze anys i ha pujat de 236 el 2000 a 716 el 2015, atretes per la diversificació de la seva economia i per la recent eliminació de les sancions econòmiques internacionals.

A més de les missions previstes, el departament d’internacionalització de la Cambra de Barcelona també oferirà a les empreses serveis de diplomàcia econòmica, estudis d’intel·ligència competitiva, i assessorament intercultural