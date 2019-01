Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de gener de 2019

Alger (en àrab: Al-Yaza’anar, «les illes», en francès: Alger, en tamazight: Algiers en Tifinagh, Ledzayer) és la capital i la major ciutat d’Algèria. S’estima que el 2010 la població de la ciutat era de 2.239.613 persones, i que tota l’àrea metropolitana està habitada per 4.375.000 persones. Alger està situada al litoral mediterrani i és el principal port del nord-oest de Àfrica en aquest mar.

Coneguda com «Alger la blanca» pel blanc brillant dels seus edificis vistos des del mar, en el seu moment va ser considerada com una de les ciutats àrabs més romàntiques. Actualment és una ciutat moderna, els edificis i avingudes d’estil colonial francès van començar a ser construïts al segle XIX; al cor de la ciutat, l’alcassaba (casbah), amb els seus carrerons laberíntics, correspon a la ciutat vella i va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 1992

El nom d’Alger, Alger en francès, és una deformació francesa del català Aldjer, al seu torn deformació del nom àrab donat per Buluggin ibn Ziri, fundador de la dinastia dels Ziríes, quan va edificar la ciutat en 960 a les ruïnes de l’antiga ciutat romana de Icosium, i la va cridar Djezaïr Beni Mezghanna. Diverses explicacions, però, van ser donades pel que fa al significat del nom donat per Buluggin ben Ziri.

Una primera explicació seria que el nom àrab Al-Djaza’ir, “els illots”, fos donat en referència als illots que es trobaven llavors davant del port d’Alger, i que van ser units per aixecar el moll actual. La referència a l’illa podria, segons geògrafs musulmans de l’Edat Mitjana, també designar la costa fèrtil d’Algèria, arraconada entre el vast Sàhara i la Mediterrània, apareixent llavors com una illa de vida, Al-Jaza’ir.

La població de Alger és de 3.415.811 persones dins d’un recinte de 273 km2. Algèria alberga a 42,2 milions de persones. La seva superfície és de 2.381.741 km2. El seu índex de desenvolupament humà és alt (0,754)

Algèria (en àrab, al-Yaza’anar, en berber: Dzayer, en francès: Algérie), oficialment República Algeriana Democràtica i Popular, és un dels cinquanta-cinc països que formen el continent africà. La seva capital i ciutat més poblada és Alger. Està situat al nord del continent, limitant al nord amb el mar Mediterrani, a l’est amb Tunísia i Líbia, al sud amb Níger i Mali, al sud-oest amb Mauritània ia l’oest amb el territori no autònom del Sàhara Occidental i el Marroc. Amb 2.381.740 km² és el país més extens del continent i amb 33.333.216 h. el 2008, el novè més poblat, per darrere de Nigèria, Egipte, Etiòpia, República Democràtica del Congo, Sud-àfrica, Tanzània, Kenya i el Marroc.

Juntament amb el Marroc, Tunísia, Mauritània i Líbia, és un dels països que comprenen el Magrib. Constitucionalment es defineix com a país àrab, amazic i musulmán. És membre de la Unió Africana i de la Lliga Àrab des de pràcticament la seva independència, i va contribuir a la creació de la Unió del Magrib Àrab (UMA) en 1988.

Font: wikipedia