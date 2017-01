Alemanya vigilarà amb turmellera electrònica els islamistes perillosos

11 gen 2017 per SDRCA

MARÍA-PAZ LÓPEZ – Berlín. Corresponsal – LA VANGUARDIA – 11/01/2017

El Govern alemany va anunciar ahir un enduriment de mesures de seguretat relatives a aquells sol·licitants d’asil que siguin considerats perillosos o que no tinguin la documentació en regla, després de l’atac a un mercat nadalenc a Berlín el 19 de desembre passat, que va perpetrar un tunisià fitxat com a islamista perillós i amb l’asil denegat. Les mesures acordades per la coalició governant de democristians i so­cialdemòcrates inclouen reforçar la vigilància d’individus considerats potencialment violents –imposant l’ús de la turmellera electrònica per tenir-los localitzats–, obligar a residir en llocs concrets aquells migrants que hagin falsificat la seva identitat, i accelerar les expulsions dels que hagin vist rebutjada la seva sol·licitud.

Això últim implica la voluntat expressada per l’ Executiu de la cancellera Angela Merkel de pressionar els països reticents a acceptar el retorn d’aquests expulsats, reduint o suprimint ajuts al desenvolupament. Anis Amri, el ­tunisià que va atacar el mercat, no havia pogut ser deportat a Tunísia, ja que les autoritats d’aquell país afirmaven que no era un ciutadà ­tunisià. Amri va transitar per Alemanya donant diferents noms falsejats a les diverses oficines oficials amb què va tractar en almenys tres lands.

En una roda de premsa ahir a la tarda a Berlín, el ministre de l’In­terior, el democristià Thomas de Maizière, i el ministre de Justícia, el socialdemòcrata Heiko Maas, van presentar el paquet de mesures. “Volem fer tots els possibles perquè un cas Amri no es torni a produir”, va dir Maas. “Volem elevar el nivell de seguretat i enviar un fort senyal als nostres conciutadans”, va afegir De Maizière.

El ministre de l’Interior ha sacsejat aquests dies el debat sobre seguretat a Alemanya quan ha demanat més competències per a la policia federal i la centralització dels serveis d’intel·ligència (n’hi ha 17: un per cadascun dels 16 estats federats, més l’agència federal). Aquest pla implica cessió de poders per part dels lands , i va ser criticat.

Les mesures anunciades ahir volen abordar errors concrets del cas Anis Amri. Així, la turmellera electrònica es podrà imposar a les persones que es considerin susceptibles de planejar un atac, sobretot als qui surtin de la presó després de complir condemna per un cas de terrorisme. Els estrangers amb asil denegat o que siguin vistos com un risc per a la seguretat podran ser enviats més fàcilment a un centre de custòdia en espera que se n’executi l’expulsió.

Les autoritats alemanyes xifren en 224 els islamistes perillosos amb passaport estranger que viuen a Alemanya –tot i que creuen que alguns ja podrien haver marxat del país–, dels quals 62 tenen rebutjada la sol·licitud d’asil. Però si es computa també els islamistes amb na­cionalitat alemanya, la xifra ascendeix a 548 individus.