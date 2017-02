Alemanya preveu agilitzar l’expulsió d’immigrants i de peticionaris d’asil

18 feb 2017 per SDRCA

REDACCIÓ – BERLÍN – foto AFP – EL PUNT AVUI+ – 10 febrer 2017

POLÍTICA: Merkel vol un centre nacional de coordinació de deportacions

La policia deté un algerià i un nigerià acusats de preparar un atemptat a la Baixa Saxònia

Merkel, entregant un ram de flors al president eslovè, Borut Pahor, ahir a Berlín

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va indicar ahir als governadors dels setze lands que espera veure progressos en la deportació dels sol·licitants d’asil que no compleixin les condicions necessàries per quedar-se al país. Merkel, que té eleccions al setembre i ha estat fortament criticada per haver permès l’entrada de més d’un milió d’immigrants des del 2015, ha demanat en diverses ocasions un “esforç nacional” per garantir que aquelles persones sense dret a quedar-se a Alemanya se’n vagin com més aviat millor.

Les deportacions són competència dels governs dels lands, però el ministre de l’Interior, Thomas de Maizière, va deixar clar ahir que el govern federal desitja tenir més control i voldria un centre nacional per coordinar les deportacions. De Maizière va demanar “centres de sortida” a prop dels aeroports on es puguin estar aquelles persones que les autoritats consideren que han de ser deportades “perquè el procés sigui més endreçat i molts no evitin la deportació en l’últim minut”.

Cinc dels setze lands han suspès els retorns cap a l’Afganistan perquè el 2016 ha estat el més mortífer al país asiàtic des del 2009, segons dades de les Nacions Unides. Merkel, però, va explicar que, si bé les deportacions a l’Afganistan no “són fàcils”, al país hi ha zones que estan relativament tranquil·les. L’any 2016, 80.000 afganesos van ser retornats al seu país d’origen des d’Alemanya.

D’altra banda, la policia alemanya va detenir ahir a Göttingen un algerià i un nigerià, de 27 i 23 anys respectivament i peticionaris d’asil, perquè presumptament estaven preparant un atemptat. I, per rematar-ho, la fiscalia va acusar tres sirians i un afganès de pertànyer a Estat Islàmic i als talibans, respectivament.

La gestió de la immigració es complica cada cop més a Alemanya per la crispació social. Sense anar més lluny, ahir sis militants d’extrema dreta van ser condemnats a presó per haver incendiat un futur centre de refugiats. En la línia de les restriccions, el Regne Unit ha posat límits a la quantitat de menors refugiats que poden entrar al país sense acompanyant per por dels traficants de persones. Uns 350 menors podran entrar sota l’esmena Dubs, molts menys que els 3.000 previstos per una llei redactada per ajudar els milers de menors que intenten entrar sols a Europa. La secretària de l’Interior britànica, Amber Rudd, va dir que la decisió es va prendre després que França mostrés reticències amb la mesura britànica perquè atreia nens i nenes sols.

Holanda legisla contra el terror de cara als comicis

El govern holandès promou noves lleis per lluitar contra el terror islamista com a tema central de la campanya per a les eleccions del 15 de març. Tot i el recel de moltes organitzacions civils i de l’oposició, el govern ha impulsat una sèrie de canvis amb el suport del Parlament, que facilita als serveis secrets l’espionatge i les escoltes telefòniques en favor de la seguretat nacional. Aquesta normativa ha de passar ara pel Senat.