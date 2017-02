Aldarulls al nord de París per l’agressió policial a un jove

REDACCIÓ – PARÍS – EL PUNT AVUI+ – 9 febrer 2017

POLÍTICA: Tres agents el van colpejar i li van introduir una porra extensible per l’anus

El president francès, François Hollande, el visita a l’hospital on es recupera en un gest per apaivagar els disturbis

El jove Théo rep la visita a l’hospital del president francès, François Hollande

L’agressió a un jove comesa per la policia als afores de París dijous a la tarda ha tornat a encendre l’espurna a les banlieues franceses. Ja són quatre nits de disturbis, de cotxes cremats, d’edificis atacats que han acabat amb policies encerclats disparant a l’aire foc real i amb una trentena de detinguts, onze d’ells menors d’edat.

La situació ha provocat una gran polèmica a França i, de fet, el mateix president, François Hollande, visitava a l’hospital Théo, el jove de 22 anys que denuncia que els agents de policia li van introduir a l’anus una porra extensible que li va causar greus ferides que han necessitat una operació. “Em van demanar que posés les mans a l’esquena i, emmanillat, em van demanar que m’assegués. Em van llançar gas lacrimogen i em van colpejar, i en seure vaig patir un terrible dolor al darrere”, va explicar el jove, segons les declaracions a les quals ha tingut accés la cadena de televisió BMFTV. Durant la visita, el president va animar el jove i el va elogiar, ja que considera que ha actuat amb “responsabilitat”. Per la seva banda, durant l’estada d’Hollande a l’hospital, Théo va declarar: “Tinc confiança en la justícia. Reseu per mi perquè torni amb tots vosaltres de manera que estiguem tots junts.” El jove també va fer una crida als seus conciutadans d’Aulnay-sous-Bois, a l’Illa de França, perquè no continuïn amb els aldarulls. “M’agrada la meva ciutat i, quan torni, vull veure que està exactament igual.”

La detenció que ha provocat els aldarulls es va produir per un control de punts on suposadament es ven droga. “Els policies van arribar i van dir: «Tothom a la paret.»” El jove assegura que ell s’acabava d’encreuar amb uns coneguts del barri. La fiscalia, tal com recullen els mitjans de comunicació francesos, va indicar que els agents volien controlar la identitat d’una desena de persones sospitoses de vigilar punts de venda d’estupefaents d’aquesta localitat de l’extraradi de la capital francesa. Durant el dispositiu, segons aquesta versió, van intentar detenir aquest jove i van utilitzar “gasos lacrimògens i una porra extensible perquè es va resistir als agents”.

Les protestes recorden l’onada de violència que va sacsejar el país i que es va desencadenar la tardor del 2005 en desenes de barris desafavorits, poc després que el llavors ministre de l’Interior, Nicolas Sarkozy, anomenés “gentussa” els joves que hi viuen i prometés rentar la zona –amb “aigua a pressió”.

