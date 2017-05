Alcohol a canvi de silvicultura

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de maig 2017

No segueixo la actualitat legislativa, però recordo que a casa nostra es va aprovar una llei a favor de la conservació del medi ambient

L’experiència que tinc de més d’una empresa és que deliberadament no la volen complir adduint que es prohibeixi fer abocaments quan en altres parts d’Espanya fan el de sempre

És per això que cal que el disseny d’una nova planta inclogui els passos a seguir per evitar emissions sobretot líquides, però també de gasos

És molt més difícil fer-ho quan una fàbrica és en marxa, però s’ha de fer. Recordaré sempre un industrial quan deia per trobar una justificació: “Aquí sí, però allà no, oi ?”. Aquest home llençava les pilotes fora. Tenim aquí la irresponsabilitat d’uns quants

Com podem gosar dir que l’Àfrica no talli arbres nobles ? Aquesta és una font d’ingressos molt estimada per uns pocs

Nosaltres som responsables de la tala d’arbres fins al moll de l’os. Deien que els esquirols podien travessar la península Ibérica sense tocar terra

¿Quina legitimitat tenim davant els altres per exigir-los que no tallin arbres ? Rotundament, cap

Vaig veure fa molts anys un reportatge d’una família de pigmeus, si no m’equivoco al Congo. Els fustaires llogaven els pigmeus perquè indiquessin quins arbres es podien tallar i quins no

El reporter s’acarnissava amb la mare que, fumant, estava alletant el seu fill. En efecte els pagaven amb tabac i alcohol. Un abús des de molts punts de vista