Al Madrid le sale todo bien, desde las decisiones de Zidane hasta las arbitrales

7 gen 2017 per SDRCA

CARLOS NOVO – Madrid – LA VANGUARDIA – 06/01/2017

Zinédine Zidane cumplió un año al frente del banquillo del Madrid el miércoles ante el Sevilla, un año en estado de gracia que se puede resumir en algo tan sumamente complicado como sumar más títulos oficiales (3) que derrotas (2). El francés tomó las riendas del Madrid el 4 de enero del 2016 tras el despido de Rafa Benítez. Era aquel Madrid un equipo deprimido, con las jugadores enfrentados al entrenador, la afición poblando de globos de color ámbar el Bernabeu pidiendo la marcha de Florentino Pérez , con una directiva que iba de ridículo en ridículo: la triste despedida de Casillas; el transfer que nunca llegó por De Gea, la bochornosa eliminación en la Copa por la alineación indebida de Cheryshev en Cádiz… En aquellos días pocos confiaban en Zidane, cuya trayectoria en año y medio al mando del Castilla había sido muy mala. Florentino Pérez lo eligió como recurso de emergencia ante la negativa a volver de Mourinho.

Un año después, el Madrid cree haber encontrado un entrenador para años. Sin ser ningún maestro de la táctica ni de la lectura de los partidos, Zidane se ha revelado como el técnico ideal para manejar una plantilla de tantos egos como la blanca. Hasta hoy, en los 54 partidos dirigidos por Zidane, el francés ha sufrido sólo dos derrotas, ambas la temporada pasada: ante el Atlético (0-1) en la Liga y frente al Wolfsburgo (2-0) en la Champions, pero ha ganado dicha Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubs.

Todo parece sonreírle a Zidane. Ante el Sevilla, y pese a las bajas, asumió el riesgo de jugar sin Cristiano ni Benzema y el equipo le respondió con uno de los mejores partidos de la temporada. Si un jugador parecía fuera del proyecto, ese era James. El colombiano fue

titular, marcó dos goles y fue aclamado por el Bernabeu. Ahora dice que quiere quedarse y triunfar.

El Madrid ya no sólo gana por la vía épica de los goles in extremis de Sergio Ramos. Su juego cada día es mejor y sus registros más variados, quizás como resultado de la lesión de Bale, lo que confirma una extraña paradoja. Sin la obligada presencia de la BBC, el Madrid se asocia más, es más solidario y el gol tiene más nombres. Si un día no está Cristiano, aparece Morata, o quizás incluso Mariano. Kovacic ha crecido una inmensidad como jugador y Casemiro es el ancla en el juego que todos esperan, un futuro Fernando Redondo. Si un pero queda en el horizonte es la no renovación de Pepe, un jugador muy querido por la plantilla y pedido por Zidane. Como en todo círculo virtuoso, a este Madrid que le sale todo bien tampoco le ha faltado la complicidad arbitral. Ante el Sevilla todas las decisiones comprometidas de Mateu Lahoz le favorecieron. Mañana puede igualar el récord de 39 partidos invicto que ostenta el Barça de Luis Enrique.