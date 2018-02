Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de feber de 2018

Aquesta davallada econòmica experimentada durant una dècada ens ha deixat tota una sèrie de regals inesperats o no.

Jo creia que estrényer-se la cotilla potser hauria servit per una millor unió de les persones, però ha resultat el contrari: més divisió social. Tothom sap que hi ha hagut moltes persones que han lluitat per descarregar les penes dels més febles

Hi han intervingut tota mena d’organitzacions especialitzades així com persones que no poden sofrir el mal a casa de l’altre. Aquest conjunt de persones encara no han acabat la guerra sinó moltes batalles com contiuaran essent en el futur

He intercanviat raonaments amb persones que les hi costa entendre per què, si aquí passem necessitats, s’ha d’anar a socórrer l’Àfrica.

Són dues coses diferents

Quan ajudem els nostres veïns, ho fem desinteressadament per intentar socórrer persones que ens són pròpies. Quan s’intervé a l’Àfrica, ens estem també ajudant nosaltres

Com millors siguin les infraestructures africanes, més aire donarem als africans globalment considerats. L’assistència a l’Àfrica pot anar dirigida cap a diferents temes de cooperació

Així podem donar esperança a uns països que d’altra manera s’enfilaran a una barcassa per arribar a Europa

Les persones podem tenir una manera de ser que, quan podem veure la llum del Sol, trobem l’esperança per a ells i els seus familiars

S’han de distingir dues Àfriques: un Àfrica que creu en les seves pròpies forces, i un Àfrica que vol emergir a Europa.

Com es pot veure, poden conviure dues formes de cooperació, la d’aquí i la d’allà