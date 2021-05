Ajuda’ns a reconèixer les empreses i agents de l’ecosistema català al voltant de l’IA i l’economia de dades

Comunicat SmartCatalonia, 26 de maig de 2021

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, ACCIÓ el CIDAI -Center of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence- i el Clúster Digital de Catalunya han impulsat un mapeig que té per objectiu identificar i visualitzar les empreses i agents de l’ecosistema català al voltant de la Intel·ligència Artificial i l’economia de les dades.

La iniciativa s’emmarca dins del marc de l’Estratègia d’Intel·ligència de Catalunya (CATALONIA.AI), un programa d’actuacions per enfortir l’IA de Catalunya i liderar la generació de coneixement, l’aplicació social i empresarial i la creació de solucions basades en aquesta tecnologia que fomenti el creixement econòmic i la millora de la vida de les persones.

Des de Polítiques Digitals t’animem a que participis en aquesta gran oportunitat per entendre les capacitats en l’àmbit de la IA i les dades a Catalunya i com projectar-nos col·lectivament com a pol d’innovació i excel·lència.