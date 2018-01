Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de gener de 2018

Es veu que, segons comentaris que m’han arribat, els col·lectius negroafricà i xinès no s’avenen gaire, però es veu que hi ha molt bona relació entre africans i hispanoamericans

Aquesta darrera observació quadra amb el que em van dir des de l’Argetina perquè sembla ser que mai hi hagut problemes amb les minories d’origen àrab

Crec que ha arribat l’hora de no fer manifestacions tan extremistes perquè aquí tota persona d’origen foraster ha trobat el seu niu i el seu lloc de treball

Tampoc són les primeres notícies entre negroafricans i xinesos perquè des del seu moment la Xina becava per estudis negroafricans en universitats xineses. En aquella època els negroafricans a la Xina eren coneguts i miraven de relacionar-se amb la gent del país

De tota manera els xinesos sembla ser que que no els agradava massa que un noi negroafricà acompanyés noies xineses. Preguntat un senegalès fa poc temps va dir que no li agradava relacionar-se amb xinesos, però arribat el moment faria el paperot

La Xina és molt gran perquè hi ha molta gent. La major part de les anècdotes ja no són tan actuals per la qual cosa cal prendre-se-les amb prudència. La Xina agrupa una gran quantitat de cultures, i és governada per un partit únic, però amb dos sistemes quan es va donar entrada al capitalisme

Sembla que això els va bé, però el Partit Comunista de la Xina governa amb mà de ferro. La història assenyala un país que ha comprovar que el millor és tenir-ne les portes tancades com és el cas dels catòlics perquè serveixen dictats des de l’estranger, com ara el Vaticà

Hi ha una altra esgésia catòlica que ha renunciat a relacionar-se amb el Vaticà per continuar sense problemes la seva missió a la Xina. Aquesta història ve de fa molts anys. Una cosa coneguda és que, quan una empresa xinesa a l’Àfrica, no admet gent del país

Encara que això sembla diferent, marca una certa predisposició a no buscar gent forastera. És la seva manera de fer, només els dirigents poden evitar el frec a frec de la vida quotidiana

Cal esperar que aquests comentaris s’adreçaran a aquestes minories tal com viuen les minories àrabs a l’Argentina o millor