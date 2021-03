Posted by

Núvol, 25 de març de 2021

Aina Vega Rofes (Flix, 1984) ha publicat Melodies de l’ànima (en quatre estacions), d’Angle Editorial, on ens proposa de fer un passeig per les emocions de la mà de grans compositors. Resseguint l’estat d’ànim i les fluctuacions de les estacions de l’any. Per Bernat Puigtobella