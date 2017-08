Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 d’agost de 2017

L’aigua ha provocat i continua induint conflictes armats. Fa anys que Israel va ocupar els Alts del Golan, territori nacional sirià. Israel va aprofitar la Guerra dels sis dies (1967) per fer-se’ls seus

De la mateixa manera que Israel ha posat altres vetos com al retorn dels refugiats palestins, Israel no vol retornar els Alts del Golan perquè forneixen bona part de l’aigua que li fa falta. Els especialistes en aigua us explicaran mil-i-una guerres motivades per a l’accés a l’aigua

La història que segueix és la crònica d’un conflicte causat per l’aigua. Tot i que no es va arribar a les mans, el conflicte fou com una paràbola, primer progressiu per ser minvant durant el transcurs del temps

La data es remunta a l’acabament de les obres de la resclosa d’Assuan (el Nil, Egipte, 1952). L’embassament es va anar omplint de mica en mica fins que va saltar l’alarma al Sudan perquè va començar a anegar territori nacional sudanès

Aquest anegament es va atribuir a un accident de les empreses constructores. Les converses van prendre el seu temps perquè per l’alçària del dic de l’embassment es va veure que el Nil anegaria un munt de pobles sudanesos i totes les corresponents instal·lacions i zones de conreu

Al final es va acordar que Egipte recompensaria econòmicament el Sudan amb molts diners les enormes pèrdues sudaneses causades per les aigües

Ens vam ben estalviar una guerra…!