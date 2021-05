Creu Roja, 21 de maig de 2021

Em complau presentar-li el nou mitjà de comunicació digital de la Creu Roja, l’AHORA, amb el que volem oferir no només informació, si no també coneixement i emoció i fer-lo encara més partícip de la nostra tasca i impacte conjunt a la societat.

Un projecte que ha sigut creat durant un procés de feina setmanal i d’alimentació permanent per donar veu a tots els territoris i totes les àrees de coneixement i activitat de la Creu Roja.

A l’AHORA tindrem grans històries i petits relats. Explicarem el dia a dia de la Creu Roja mitjançant un milió de petites històries sota el format de 7 productes editorials: notícies diàries, un espai per a la reflexió per mitjà de reportatges, vídeos, entrevistes o firmes convidades. I també espais per explicar les històries d’una altra manera, per mitjà de l’art i la creativitat de les vinyetes i il·lustracions d’artistes de tot l’estat, i del nou univers sonor, els podcasts de la Creu Roja.

Un nou sistema narratiu i editorial creat i elaborat des de la perspectiva del lector i personalitzat, que li donarà l’oportunitat d’escollir el que vulgui llegir, com i on vulgui

llegir-lo, mitjançant la subscripció a la newsletter que pot ser setmanal, quinzenal o mensual.

Tots els productes editorials tenen una crida a l’acció i conviden a ser part de la nostra organització en qualsevol de les possibilitats que tenim: persona voluntària, donant, sòcia, empreses aliades o persona beneficiària que necessita suport o ajuda.

A partir d’aquest moment rebrà l’AHORA online, amb actualitzacions al llarg de tot l’any. El nostre objectiu és oferir el millor del que som i fem.

Li convido a subscriure’s https://www.cruzroja.es/web/ahora i a compartir i convidar els seus contactes i amics, tant professionals com personals, a què també ho facin, perquè descobreixin mitjançant aquest mitjà de comunicació l’energia, el dinamisme i l’essència que caracteritza a la Creu Roja.

Agraint un cop més la seva col·laboració, rebi una abraçada,