Àgora musical: Ikram Bouloum

Espai Avinyó – 18 d’octubre de 2021

Prenent com a escenari l’Àgora musical de la Plaça Reial, l’Espai Avinyó us convida a obrir la plaça al diàleg per conèixer les facetes i aliances que han construït les narratives sonores de la polifacètica Ikram Bouloum, artista d’arrels catalanes i amazigues que ens parla del xoc cultural entre Orient i Occident des de la intimitat de l’entramat identitari.

Un treball de recerca delicat i personal que ens portarà a reflexionar sobre els estereotips presents en gèneres musicals com l’electrònica o la música tradicional magrebí, així com sobre quins són els privilegis que delimiten la selecció i curatoria musical en el context de la ciutat de Barcelona.

Amb: Ikram Bouloum (1993) de pares marroquins i nascuda a Torelló (Catalunya), fa deu anys que viu a Barcelona, on s’ha desenvolupat com agitadora cultural participant en la programació i investigació de nombrosos projectes i punxant en gran part de clubs i festes de la ciutat.

Col·labora: l’Àgora Rambles de la línia cultural del projecte de Transformació de Les Rambles.

Dia: dissabte 23 d’octubre

Hora: de 18.30 a 19.30 h

Lloc: a l’àgora musical de la Plaça Reial

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat