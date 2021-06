AGENDA JM BANYOLES – JUNY

JM Banyoles, 4 de juny de 2021

CHANO DOMÍNGUEZ & MARIOLA MEMBRIVES

JAZZ FLAMENC

CONCERT II RESIDÈNCIA ARTÍSTICA

Mariola Membrives, veu · Chano Domínguez, piano

Un trobada apassionada entre les mans del pianista gadità, referent universal del flamenc jazz, i la veu prodigiosa de l’Artista resident de l’Ateneu – CMEM. Les històries del tango, del bolero i del jazz renaixeran davant nostre com si les escoltéssim per primera vegada.

Amb la brúixola orientada al sud, s’entrecreuen els diferents gèneres i estils que defineixen les seves carreres. Junts aprofundeixen amb complicitat en un univers musical únic que només és possible quan es fusionen les seves grans personalitats artístiques.

El debut discogràfic de Mariola Membrives va ser Llorona (2014), al que va seguir la seva proposta Omega 20.16 i el seu duet amb Chano Dominguez, amb el qual va inaugurar el Festival Mas i Mas al Teatre Grec de Barcelona. És la veu flamenca de FreeBach212 de La Fura dels Baus i Federico García de Pep Tosar. L’any 2017 s’estrena com a solista de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a l’Auditori interpretant El Amor Brujo sota la direcció de Josep Caballé. El 2019 publica el disc Lorca Spanish Songs a duet amb el guitarrista de Nova York Marc Ribot. Millor creadora de l’any per la revista Time Out i premi “Córdoba a Escena”.

Com a Artista resident 2021 de l’Ateneu-CMEM, ha realitzat un concert amb la Giorquestra que va tenir lloc el 20 de març amb gran èxit de públic. Aquest amb Chano Domínguez serà el segon recital de la residència artística.

El pianista Chano Domínguez és un dels músics de jazz més cèlebres “reclutats” pel flamenc. Abans de descendir plenament a l’escena flamenca amb el seu Chano Domínguez Trío, ja havia treballat amb artistes de renom com Pepe de Lucía, Potito i Juan Manuel Cañizares. Chano Domínguez ha aconseguit una inusual integració entre ritmes i idiomes del jazz i del flamenco. Toca tangos, tanguillos, alegries, compàs de bulerías, fandangos i soleás en el seu piano amb una estructura de jazz tradicional. Avui en dia, Chano Domínguez és un dels músics més demandats de l’escena musical espanyola, en qualsevol gènere musical. Ha treballat amb una àmplia gama d’artistes com Enrique Morente, Estrella Morente, Martirio, Marta Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Ana Belén, Jorge Pardo, Carles Benavent, Paco de Lucía, Joe Lovano, Herbie Hancock, Jack DeJohnette i Wynton Marsalis amb la Lincoln Center Jazz Orchestra.

Al llarg de la seva trajectòria ha gravat diversos discos com Chano (Nuba 1993), 10 de Paco (Nuevos Medios 1994), Hecho a Mano (Nuba, 1993), New Flamenco Sound (Verve, 2007), Piano Ibérico (EMI, 2010), Flamenco Sketches (Blue Note, 2011), amb el que va ser nominat a un Grammy, i Over the Rainbow (Nuba, 2017). El 2016 va ser nominat a un Grammy Latino per Benito, on es presenta com a productor, compositor i pianista del seu habitual cantaor Blas Córdoba, també conegut com El Kejío.