Grup Enciclopèdia, 9 de setembre de 2021

Us fem arribar l’agenda d’actes del Grup Enciclopèdia a la 39a Setmana del Llibre en Català, que comença aquest divendres al Moll de la Fusta de Barcelona. Us hi esperem!

Divendres 10 de setembre

A les 20 h, al mòdul 5-6

Bruno Oro signarà exemplars de la seva novel·la Si et cases, no em convidis (Univers)

Diumenge 12 de setembre

A les 13.15 h, a l’escenari 3

Contacontes El concert més animal, amb Anna Fité i l’il·lustrador Pedro Simón Ros (la Galera)

Dilluns 13 de setembre

A les 19 h, al mòdul 5-6

Sandra Freijomil signarà exemplars de Les mares no abandonen (Univers)

Dimarts 14 de setembre

A les 19 h, al mòdul 5-6

Mònica Planas signarà exemplars d’El petó del capità Kirk (Univers)

Dijous 16 de setembre

A les 18 h, a la llibreria Byron

Presentació del llibre Federico García Lorca a Catalunya, a càrrec d’Antonina Rodrigo, escriptora, Víctor Fernández, periodista, i l’autor, Salvador Giné

Divendres 17 de setembre

A les 17.30 h, a l’escenari 1

conversa de Nadia Ghulam i Mona Brunet amb Eva Arderius a l’escenari principal, sobre el llibre El país dels ocells sense ales (la Galera)

A les 18 h. Lloc de trobada, a la Casa de l’Ardiaca

Itinerari literari de Lorca a Barcelona, amb Salvador Giné, autor del llibre Federico García Lorca a Catalunya. Inici: carrer del Bisbe cantonada amb el carrer de Santa Llúcia. L’itinerari finalitzarà a la Llibreria Byron

A les 18 h, a l’escenari 1

Blanca Pujals, editora de “Petits Plaers” (Viena Edicions) participarà a la taula rodona Impredibles d’arreu, a càrrec de Rosa Rey, Andrea Rovira, Matilde Martínez, Blanca Pujals i Esther Tallada. Presenta: Marc Giró. Blanca Pujals parlarà d’Isak Dinesen, d’Ehrengard i d’El festí de Babette.

A les 19.15 h, a l’escenari 1

Conversa Fem una copa DO Catalunya, sobre Nosaltres, després, amb Sílvia Soler, Marc Giró i Anna Guitart

A les 20 h, al mòdul 5-6

Sílvia Soler signarà exemplars de Nosaltres, després (Univers)

A les 20 h, al mòdul 5-6

Paula Bonet signarà exemplars de L’anguila (Univers)

A les 20 h, al mòdul 5-6

Marc Giró signarà exemplars de Pijos (Univers)

Dissabte 18 de setembre

A les 11.45 h, a l’escenari 2

Presentació de 1000 motius per viure, de Pilarín Bayés, en conversa amb Anna Guitart (la Galera)

A les 12 h, al mòdul 5-6

Albert Om signarà exemplars d’El dia que vaig marxar (Univers)

A les 18 h, al mòdul 5-6

Víctor Garcia Tur signarà exemplars de L’aigua que vols (Enciclopèdia)

Diumenge 19 de setembre

A les 12.30 h, al mòdul 5-6

Jordi Sierra i Fabra signarà exemplars de La conjura d’Herat (Univers)

D’altra banda, trobareu els nostres llibres als següents estands:

Els de la Galera, als mòduls 1-2 de La Setmana (estand de la Llibreria Al·lots)

Els dels segells Univers, Bridge i Rata, als 5-6 (estand de la FNAC)

Els de Viena Edicions, als 36-37 (estand de la Llibreria La Impossible)

Els d’Enciclopèdia Art, al 16.

Si hi ha cap canvi d’última hora, n’informarem al web.