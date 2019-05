Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de maig de 2019

La SDRCA ha fet unes poques incursions a wikipedia. wikipedia és el títol d’una enciclopèdia lliure en línia. Hi hem participat en solitari, però unes instruccions bàsiques.

La SDRCA hi ha aportat uns sis textos: bagàs (de cervesa) i a l’apartat de desenvolupament. Suposem que encara hi són perquè molesta veure un article estimat ha estat aixafat per una altra persona

El comité català ens va insinuar aquesta possibilitat cristal·litzada sota en nom del Sudan Sudan o Jussà. És per això que costa buscar una aportació que ja no existeix. En el cas present consideres que la teva feina ha anat al buit

Tal com està muntat a Barcelona wikipedia no és feta de forma col·laborativa perquè, entre altres coses no vam trobar ningú amb qui col·laborar ni ningú que ens en demanés

El prefix wiki és com es diu a Hawai ràpid. No entenem exactament això de ràpid. No sabem a què es refereix: els redactors van a tota màquina ? Si s’han de condensar articles, el nou i el vell, us ben asseguro que hi ha feina com per parar un tren

wiki-wiki !

Els voluntaris són persones que toquen a diari temes que poden escriure o corregir ràpidament (wiki)

El volum d’articles és extraordinari, en anglès n’hi ha més de 5 milions. Si hi sumem tots els idiomes admesos, m’atreviria dir que potser n’hi ha 20 milions (una estimació)

La SDRCA utilitza sempre wikipedia per centrar temes poc coneguts. Avui dia hi ha tants articles que és difícil no trobar el que t’interessa. També sembla que hi hagi una cursa entre llengües

Nosaltres anem a la nostra amb el que podríem anomenar afroteca perquè tenim les portes a la vostra disposició, ja ho sabeu, oi ? Ens dol el rebuig de dos altres nostres articles. La raó fou que la redacció no era enciclopèdica: “quan era mort, el combregaven”