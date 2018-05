Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de maig de 2018

El món afro és extraordinàriament vast, però no hi ha poques persones que dipositen el seu esperit en una mena de país en què hi formen part

Més enllà de l’Àfrica, el món afro inclou majoritàriament molts països americans, i d’altres com podria ser Turquia on hi ha descendents d’esclaus. Tothom sap que un centre afro de primera línia són tots els països banyats pel mar del Carib

Hi ha països de les Antilles que són classificats com si fossin afrians. Hi ha 2 països que reuneixen el major nombre d’afroamericans: els Estats Units d’Amèrica, el Brasil, i els seus voltants

El món afro podria considerar-se etnocèntric on tothom fa pinya gràcies al color de la pell. Vaig desplaçar-me a Houston (1989) on vaig veure coses molt positives dels afroamericans com per exemple que havien aconseguit una cultura equiparable a la societat blanca

En aquest sentit vaig quedar realment alleugerit: el problema negre s’havia esvaït, vaig considerar, però els esdeviments recents em van fer perdre gas. Els Estats Units són un país molt gran fet d’immigrants per la qual cosa és ple d’idiosincràsies

Dins d’una política d’intercanvi, una noia haitiana feia de cuinera per una residència a canvi de l’escolarització del seu fill. Aquesta noia per qüestions d’armilla disfrutava fent de cuinera a canvi de la formació del seu fill

Les formes de vida dels habitants del continent americà són molt diverses, però vinculades al tràfic d’esclaus. Una història paradoxal és la creació de l’estat de Libèria a l’Àfrica occidental. El president americà d’aleshores va donar llibertat a esclaus a canvi de colonitzar el que és avui Libèria

Hi va haver un xoc cultural molt important entre exesclaus i nadius de la zona. El conflicte va ser netament cultural, essent el principal factor animadversió entre uns i altres (guerres civils)

Té consistència el món afro ?