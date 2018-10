Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 d’octubre de 2018

Considero que hi ha una gran distància entre el nord d’Àfrica i la mal anomenada Àfrica negra perquè la sud-sahariana conté pobles que no són negroafricans. Ho dic perquè tenen costums molt diferents. El llegat de Roma és el que fa apropar

Roma va acaparar les dues ribes de la Mediterrània com mig ho fa la Unió pel Mediterrani

Actualment, la principal diferència entre marges és que la part europea continua essent principalment cristiana i que la part africana és molt musulmana. Una gran diferència a nivell pràctic és que el poder adquisitiu europeu és molt més elevat que l’africà, motiu d’immigració

L’Àfrica negra és un altre món. Molts nord-africans no es consideren stricto sensu africans perquè consideren que l’Àfrica està constituïda per negroafricans. Una diferència important és que les dones negres no solen portar mocador quan són perfectament musulmanes

L’home negroafricà sol viure entre negroafricans molt donats a conviure entre si més que amb autòctons. He conegut persones molt equiparables a nosaltres del nord d’Àfrica

La divisa del negroafricà és el diner. Aquí hi ha una tendència a venir-te a veure perquè ensuma que hi ha diner a caixa. Aquest diner el farà servir segons la seva conveniènca, potser per preparar un esdeveniment dirigit als blancs. Molt evitarà la presència de blancs en l’organització

Trobaràs tants negroafricans com diners deixis anar. Tampoc deu ser tan dolent perquè sense diners no pots fer res

La resta d’Àfrica no-euromediterrània es regeix pel tractat ACP (Àfrica, Carib, Pacífic) o les antigues colònies europees. L’Àfrica conté un munt de tractats d’índole socioeconòmica. Hi ha una munió d’acords intraafricans i extraafricans.

Una cosa és clara: Àfrica es mou i els africans, també. Potser que alguns moviments no els entenguem massa. La vocació de manter no és fàcil de perdre perquè l’han heretat d’Àfrica. No seria difícil que la manteria esdevingués un dels ganxos de Barcelona