Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 d’agost de 2019

És difícil qualificar a més de 1.000 milions de persones, però s’assembla a la varietat de músiques i danses que han desenvolupat durant segles

Una noia camerunesa deia que al seu país un home amb patilles era un home espanyol. Al nostre país tenim gent amb patilles, però és un fenomen relativament força minoritari

Podem caure també en simplificacions a l’hora d’analitzar els africans, els negres i els blancs. El tarannà africà és comú a tots els africans. Ara tenim una africana blanca al costat del príncep de Mònaco, Xarlène

Tothom recordarà aquesta noia en la seva lluita d’ocupar un lloc d’una petita Europa, però se n’ha sortit. Això val tant per blancs i negres. Cal que els africans que han vingut aquí la prenguin de model.

A Barcelona els negres es veuen a km de distància, però algú s’ha plantejat que tots els negres són diferents ? El món està constituït per persones, però cap persona no és igual, ni de bon tros

Cada persona és única en el món, amb el dret d’expressar-se com més li convingui, però és clar sota l’imperi de la llei. El més fàcil és començar amb el Dret natural, comú a tothom

Hi ha qui considera que, amb tants africans com hi ha aquí, el continent ha quedat buit. Aquest raonament és clarament absurd donat que la més que gran majoria dels africans són al continent perquè hi creuen a l’hora d’aconseguir la felicitat i la prosperitat d’ells i de les seves famílies