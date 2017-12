Africanitat

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de desembre de 2017

El Món afro es pot definir com el conjunt de persones que tenen arrels africanes. A diferència d’altres territoris mestissos els afroamericans segueixen la seva guerra, mai vista en d’altres parts del món. És una lluita interna per assegurar-se de facto els seus Drets

Arreu del territori del continent americà hi viuen negres amb major o menor proporció, però on es nota més la seva presència és als Estats Units, Brasil, Carib, i Europa. Un Carib que es defineix per les seves illes i pels territoris continentals que les embolcallen

La nostra corresponsal a Rosario manifesta que no hi ha discriminacions a l’Argentina per lloc de procedència. Els musulmans estan plenament integrats. Sembla mentida que unes distàncies fan veure una cosa o una altra. Per resumir podem dir que el món afro s’estén als dos hemisferis americans, Europa i a tot Àfrica

A mi em fa venir preocupació aquest món afro perquè sovint es manifesta com un refugi dels exclosos d’una societat. És l’últim ganxo on es poden agafar

Jo sóc partidari d’obviar el color de la pell de les persones de manera que els negres es vagin infiltrant dins la societat on viuen. La integració que proposo no signica perdre valors sinó ampliar-los

La SDRCA vol fer a mig termini un acte inèdit, vol fundar el Parlament afrià de Barcelona amb totes les entitats vinculades amb Àfrica que ho desitgin. Necessitem voluntaris i patrocinadors (en espècie o amb diners) perquè la SDRCA fou declarada d’Utilitat Pública (Barcelona, 2012)

És un sistema d’optimitzar recursos tant a nivell de Barcelona com a nivell d’Àfrica

Els residents a casa nostra estan sota la protecció del Codi Civil Català perquè afirma que tota persona és catalana si té residència administrativa a territori català

El Parlament africà de Barcelona es convocarà de forma periòdica perquè no n’hi ha prou amb un cap de setmana. Una forma inicial podria contemplar un agrupament de països amb un portaveu escollit per aquestes entitats. Cada portaveu pot expressar el que consideri necessari

Benvinguts a l’africanitat…!