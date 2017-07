Africanisme

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de juliol de 2017

“La veu d’Àfrica” (www.laveudafrica.com) va néixer durant 2004 com a fruit de l’empenta dels qui serien socis de la SDRCA (2006)

La constitució de la SDRCA es va fer sense realitzar un seriós estudi de mercat, cosa que no s’ha de fer mai

Enteníem que hi havia un grup important de persones a Barcelona que necessitava gaudir d’unes informacions fresques i actuals del nostre continent veí

La vam encertar perquè la SDRCA gaudia d’una bona audiència, però, compte, la cosa no s’acaba aquí perquè hi ha gent que detesta moros i negres. Parlem de moros tal com es fa de les Festes de Moros i Cristians”

D’aquí surten múltiples tendències: la nostra audiència detesta les organitzacions humanitàries, per exemple. La nostra labor s’ha sentit perjudicada per múltiples sabotatges de tota mena per persones que no els interessa l’Àfrica perquè els fa estrictament fàstic

En l’últim sabotatge es va posar en evidència la instrumentilització d’una entitat publicoprivada per part d’un grup de persones que volien interferir en la bona marxa de “La veu d’Àfrica”

No se’n van sortir perquè ja en tenim els dits pelats, l’Àfrica des de casa nostra té molts seguidors i detractors, detractors per ignorància, tot s’ha de dir

Normalment no es pot mantenir sovint una conversa civilitzada sobre temes africans. Tants caps com barrets…!