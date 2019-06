Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de juliol de 2019

África desafía el proteccionismo y estrena su área de libre comercio; 20190609. L’altra meitat de la Humanitat entra a internet; 20190610. Immigració i cultura catalana; 20190612. L’ebola traspassa les fronteres de la RD Congo i arriba a Uganda; 20190613. Facebook presenta la libra, la seva nova criptomoneda per al Tercer Món; 20190619. Som o no som país d’asil ?; 20190620. Les vides que se’n van amb cada naufragi; 20190620. 37 vides segades al Mediterrani; 20190620. Veto dels estats del carbó a l’objectiu d’emissions zero per al 2050; 20190621. 1.001 dones, 777 migrants (morts); 20190621. El feminisme a la política internacional (Les premis Nobel de la Pau E. Johnson-Sirleaf, presidenta de Libèria, T. Karman, activista pels drets humans del Iemen i L. Gbowee, pacifista de Libèria); 20190623. Stephen Smith, periodista i escriptor: “El creixement econòmic a l’Àfrica impulsarà la immigració”; 20190624. L’ONU alerta de la possibilitat d’un apartheid climàtic; 20190626. Tolerància amb els immigrants; 20190626.L’augment de menes porta a reobrir centres de justícia juvenil; 20190627. L’Open Arms desafia el bloqueig i tornarà fer rescats; 20190628

Font: ARA, LA VANGUARDIA